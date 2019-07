Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare cod roșu de ploi și grindina, pentru doua localitați din județul Mureș, avertizarea fiind valabila pana la ora 9.45.Potrivit ANM, avertizarea cod roșu este valabila pentru localitațile Lunca Bradului și Stanceni,…

- Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil pentru județul Brașov. Interval de valabilitate: 22 iunie, ora 13.00 – 22 iunie, ora 23.00. Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In zonele de deal și de munte, precum și in Moldova, Transilvania, Maramureș,…

- Meteorologii au instituit un nou Cod rosu de averse torentiale, grindina si vijelii in alte patru localitati din judetul Hunedoara, valabil pana la ora 16:00. Potrivit Administratiei Nationale de...

- Meteorologii au emis, duminica, 16 iunie, o avertizare cod rosu de vant puternic, grindina , averse torentiale si frecvente descarcari electrice pentru judetul Hunedoara, ce expira la ora 15.40. De asemenea, ANM a emis, duminica, mai multe avertizari nowcasting cod portocaliu de averse torentiale, descarcari…

- Meteorologii anunța instabilitate atmosferica in aproape toata țara, fiind prognozate ploi torențiale, vijelii și caderi de grindina pana marți noaptea.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii.…

- Meteorologii anunța ca de astazi și pana sambata dimineața in toata țara – inclusiv in județul Satu Mare ! -vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. Incepand de la ora 13.00 și pana joi la ora 6.00, 29 de județe se vor afla sub cod galben de grindina, vijelii și averse torențiale.…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol.

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 5 mai, ora 15.00-8 mai, ora 09.00, in cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Alba, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuate, care se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina.…