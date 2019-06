Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod roșu de furtuni pentru județul Timiș și cod portocaliu in Braila, Galați, Suceava și Constanța.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe Avertizarea…

- Compania Nationala de Cai Ferate ‘CFR’ SA a demarat proiectul Modernizarea a 47 de statii de cale ferata, inclus in Programul Operational Infrastructura Mare, prin lansarea licitatiilor in vederea elaborarii studiilor de fezabilitate pentru primele 24 statii de cale ferata, aflate pe raza judetelor…

- Astfel, la o luna dupa desfasurarea Bursei generale a locurilor de munca, statisticile ANOFM indica incadrarea in munca a 6.126 de persoane, cele mai multe persoane angajate avand un nivel de pregatire liceal si postliceal, respectiv 1.983, profesional si de ucenicie (1.930), general sau incomplet…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- In perioada sarbatorilor de Paște ortodox și a zilei libere de 1 mai, 19 farmacii din rețeaua DONA vor avea program non-stop, asigurand asistența farmaceutica si acces la medicamente locuitorilor din orașele: Bucuresti, Brașov, Suceava, Alba-Iulia, Targu Mureș, Braila, Constanța, Galați și Timișoara. …

- BNR isi deschide portile! Palatul Vechi al Bancii Nationale poate fi vizitat de public gratuit. 139 de ani de la infiintarea BNR. Palatul Vechi al BNR din Bucuresti, precum si sucursale regionale si agentii ale BNR din teritoriu vor putea fi vizitate miercuri, cand Banca Nationala sarbatoreste…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava (zona joasa), Vaslui, Bacau (zona joasa), Botosani, Neamt (zona joasa) si Iasi se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depasi local 65 km/h.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in orele urmatoare in 11 judete, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava…