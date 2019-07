Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie. In Serbia au fost emise Coduri portocaliu si rosu de canicula, iar in Croatia este risc de aparitie a unor incendii de vegetatie in zona de coasta. O alta atentionare de calatorie a fost emisa pentru Grecia, unde se mentine…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un val…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un val…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

- Europa va fi lovita in zilele urmatoare de un val de canicula fara precedent, dupa 1947. Daca in Franta si Spania meteorologii au emis cod portocaliu de canicula iar in Grecia este risc ridicat de incendii de padure, in Germania si Serbia

- Un val de canicula de fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. MAE atentioneaza romanii ca in anumite zone din Grecia este risc ridicat de incendi.