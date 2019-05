Stiri pe aceeasi tema

- E cod rosu de vijelii in județele Ialomița și Calarași. Meteorologii anunța vijelii puternice și ploi torențiale. Este prima data in acest an cand meteorologii emit cod roșu de furtuni.

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Tornadele nu mai sunt de mult o surpriza în regiunea noastra. Trebuie sa ne obișnuim cu ideea ca tornadele reprezinta un fenomen meteorologic ce se poate produce în România, spune Conf. dr. Lucian Sfîca, specialist în climatologie la…

- Echipele E Distributie Dobrogea si ale contractorilor societatii intervin pentru remedierea avariilor provocate de conditiile meteo severe din seara zilei de 30 aprilie ndash; cod portocaliu de furtuni si caderi de precipitatii. Principalele cauze care au produs defectiuni ale retelei de distributie…

- Tornada din Calarași nu a fost singura manifestare a vremii extreme din ultima zi de Paște. Din cauza vântului puternic un TIR gol a fost rasturnat în afara strazii și în județul Ialomița.

- Tornada a facut ravagii in Drajna, Constantin Brancoveanu și Dragalina, localitațile in apropierea carora a avut loc fenomenul extrem de periculos. Un autocar cu 39 de persoane la bord a fost pur și simplu luat pe sus și izbit de pamant, la mai bine de zece metri de șosea. Patru persoane au fost ranite…

- Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti, pe raza localitatii Drajna din judetul Calarasi, anunta reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Judetul este sub cod portocaliu de vijelii, iar in zona a fost filmata si o tornada care s-a format din senin. …

