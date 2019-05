COD PORTOCALIU, vântul bate cu peste 120 km la oră. Atenţionare de la Guvern Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Croatia, unde sunt in vigoare coduri portocaliu si rosu de vant, care va atinge viteze de pana la 120 de kilometri pe ora, afectand transportul maritim si furnizarea electricitatii. Ca urmare, au fost inchise mai multe linii maritime. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, incepand din 13 mai, au fost emise coduri portocaliu si rosu de vant, cu intensificari puternice la rafala. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

