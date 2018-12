Cod portocaliu și cod galben de ninsori, lapoviţă şi polei. Argeșul, sub avertizare Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari. De vineri, 14 decembrie, ora 19 pana duminica, 16 decembrie, ora 18 vor fi ninsori, lapovița, ploi și polei. Aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. In noaptea de vineri spre sambata (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sambata (15 decembrie) in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și local in Transilvania vor fi precipitații mixte și se va forma polei. Local, precipitațiile vor fi importante cantitativ. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

