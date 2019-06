Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano…

- Credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte si se pregatesc sa-l intampine, duminica, pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, in dimineata zilei de joi, in Catedrala Sf. Iosif, arhiepiscopul mitropolit…

- In acest sfarsit de saptamana, femeile social-democrate din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea au avut o intalnire regionala de lucru la Govora. Oficiile de gazda au fost facute de cate deputatul Daniela Oteșanu,președinte…

- Aproape 200 de percheziții au loc, joi dimineața, în 19 județe și în Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fara documente legale. Potrivit Poliției Române,…

- O acțiune de amploare are loc vineri dimineața, pentru combaterea contrabandei cu tutun și a evaziunii fiscale. Aproape 100 de percheziții au loc in toata țara la persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, la depozite si la oficii utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat. Persoanele…