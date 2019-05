Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru județul Timiș. Alerta care anunța „averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie” vizeaza localitațile Lugoj,…

- Meteorologii anunța ca de marți, de la ora 15.15 pana la ora 16, in vestul județului va fi inregistrata grindina de dimensiuni medii și posibil mari, descarcari electrice frecvente și vijelie puternica, averse torențiale ce pot cumula 25-30 de litri pe metru patrat. Avertizarea de tip cod…

- In 16 mai, Universitatea Europeana Dragan iși deschide porțile pentru viitorii liceeni din Lugoj și zona inconjuratoare. Tot in 16 mai, la Castelul Nako din Sannicolau Mare, elevii claselor a VIII-a sunt așteptați sa exploreze standurile liceelor din zona. La Timișoara, in 17 mai, la Școala Gimnaziala…

- Vinovat de producerea accidentului, spun polițiștii, este un barbat de 67 de ani. Acesta circula pe strada Republicii din Buziaș, iar la intersecția cu Strada Principala nu i-a acordat prioritate șoferiței de 60 de ani, care circula regulamentar dinspre Lugoj spre Timișoara. In urma impactului,…

- Codul galben de fenomene meteo periculoase este in vigoare de la ora 15.20 pana la ora 17, marți, 30 aprilie. Meteorologii avertizeaza ca vor fi averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, descarcari electrice și intensificari ale vantului de scurta durata. Codul a fost emis pentru Timișoara,…

- ANM a emis, joi, 11 aprilie, o avertizare de cod galben de ploi și intensificari ale vantului, valabila intre orele 16:10 și 17:30. In județul Timiș se vor semnala frecvente descarcari electrice și cantitați de apa ce vor cumula 20-25 l/mp. In plus, pot aparea intensificari de scurta durata…

- 81 de localitați din județ vor beneficia de apa curenta și canalizare, dupa implementarea unui proiect caștigat de Aquatim, pe fonduri europene! Vor beneficia de aceste investiții urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: Banloc, Belinț, Bucovaț, Buziaș, Cenad, Cenei, Checea, Ciacova, Deta, Faget,…

- Prin acest proiect se vor realiza 22 de stații de tratare a apei, 483 de kilometri de conducte de alimentare cu apa, șase stații de epurare, 412 kilometri rețele de canalizare și o linie de valorificare energetica a namolului. Valoarea proiectului este de 180 milioane de euro. 20,7 milioane…