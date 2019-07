Cod portocaliu de vreme rea în Timiș. Meteorologii anunță furtuni puternice și grindină Avertizarea va intra in vigoare duminica la ora 18 și este valabila pana luni la ora 6. Codul portocaliu poate fi insa prelungit daca situația o va cere. Județele vizate de codul emis sunt: Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Valcea, Argeș, Dambovița, Teleorman și Giurgiu. Specialiștii anunța perioade, la inceput in sud-vest, apoi și in sud, cu intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 80…90 km/h), vijelii, frecvente descarcari electrice, averse torențiale și grindina. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

