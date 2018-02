Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceata valabil pentru urmatoarele ore in mai multe zone din tara. Judetele pentru care a fost emisa atentionarea meteo sunt Gorj, Vrancea si indeosebi judetul Galati.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu de vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau.

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o atenționare de fenomene extreme in mare parte din țara. COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22. Astfel, in intervalul menționat…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, valabile pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11:00. Astfel,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 15:00 – 22:00, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in cinci judete din Muntenia si Banat, valabile in orele...

- Desi progozele meteo anuntau o vreme aproape blanda de sarbatori, se pare ca lucurile nu stau chiar asa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cod galben de ninsori și vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din județele Mehedinți, Gorj si Valcea, transmite . In Caraș-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00 a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant puternic pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate atinge la rafala 100 de kilometri pe ora, iar codul galben expria la ora 20.00. De la ora 17.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. COD GALBEN, valabil de la ora 11:00 pana la ora 17:00 Județul Buzau: Zona de munte; Județul Prahova: Zona de munte;…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. A

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si sud-vest.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua alerta de vreme severa. De la ora 18.00 si pana maine la ora 14.00 este in vigoare un cod galben de vreme rea pentru 15 judete din regiunile nord-vestice, sud-vestice si partial pentru cele centrale.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si...

- Zonele montane din județele Cluj, Bistrița-Nasaud și Maramureș sunt vizate de o noua avertizare Cod galben nowcasting de viscol, emisa, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din trei județe aflate in Transilvania, respectiv in doua județe din Moldova.

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o atenționare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ pentru zona de munte și o alta de intensificari ale vantului pentru zone din Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și a actualizat informarea emisa vineri.

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca, sambata si duminica sunt asteptate precipitații mixte in vestul, nordul și centrul tarii, ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, dar si intensificari ale vantului. Informarea meteorologica este valabila pentru perioada…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in Bucuresti si in opt judete din Muntenia, pe durata urmatoarelor ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de cod galben de vreme rea in perioada 01 decembrie, ora 21 – 02 decembrie, ora 18. In intervalul menționat vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. In Oltenia, Muntenia, sudul și centrul Moldovei va ploua și se vor cumula cantitați…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atentionare meteorologica “Cod galben” de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de sambata dimineata. In plus, a fost emisa si o informare de ploi, ninsori si vant valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi, ninsori și vant ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod portocaliu de ninsori pentru județele Hunedoara și Caraș. Codul portocaliu este valabil pana la ora 14.00.In zona : Județul Hunedoara: Zona de munte;Județul Caras-Severin: Zona de munte;Se vor semnala : La altitudini de peste…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare cod galben de ninsori, valabila joi pentru zonele de munte. În intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, la altitudini mai joase, sunt anuntate precipitatii mixte.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi pentru zona joasa a județului Prahova, respectiv portocaliu de ninsori și viscol pentru zona de munte, pentru intervalul 27 Noiembrie ora 20:00 - 28 Noiembrie ora 16:00. Fenomene vizate: ploi abundente in zona joasa, respectiv ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu urmand sa intre in vigoare luni seara, la ora 20. Astfel, o avertizare cod galben de ploi si vant puternic intra…

- Administratia Nationala de Meteoerologie (ANM) a emis mai multe atentionari cod galben si cod portocaliu de ploi si ninsori abundente. In intervalul 27 noiembrie ora 16.00 - 28 noiembrie ora 16.00va fi cod galben de ploi in Muntenia, sudul Moldovei si estul Olteniei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dupa-amiaza coduri galbene si un cod portocaliu de ploaie si ninsori abundente in mai multe zone si judete din Romania. INFORMARE METEOROLOGICA Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, ninsori la munte; Interval de valabilitate: 26…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de cod galben și cod portocaliu de vreme rea in zilele de luni și marți. Incepand din seara zilei de duminica aria precipitațiilor se va extinde din vest și va cuprinde treptat cea mai mare parte a țarii. In Banat, Crișana, Maramureș…

- ALERTA METEO: COD PORTOCALIU de ninsori si viscol pentru sapte judete. Ploi si vant puternic in jumatate de tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o informare meteo de ploi insemnate cantitativ și ninsori abundente, valabila de duminica dupa-amiaza, de la ora 18:00, pana luni, ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, incepand din seara zilei de duminica, aria precipitațiilor…

- Administrația Naționala de Meteoerologie a emis mai multe atenționari cod galben și cod portocaliu de ploi și ninsori abundente. In intervalul 27 noiembrie ora 16.00- 28 noiembrie ora 16.00va fi cod galben de ploi in Muntenia, sudul Moldovei și estul Olteniei. In intervalul 27 noiembrie…

- Prezenta in tabloul acestei zilei de toamna inca de la primele ore, negura se mentine in peisaj pana catre dupa-amiaza. Drept urmare, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis mai multe atentionari tip nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN. Doua dintre ele sunt valabile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord-vest si centrul tarii, valabila de marti, ora 3:00, pana miercuri, ora 18:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertazari vreme rea valabila pentru urmatoarele ore. COD GALBEN Interval de validitate: 2017-Nov-13 12:15 -> 2017-Nov-13 15:00 Fenomene meteorologice...