Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizari nowcasting Cod portocaliu și cod Galben pentru mai multe zone din țara. In urmatoarele ore, se vor inregistra ninsori puternice și intensificari ale vantului, viscolind și troienind...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si ceata, valabile in opt judete din Transilvania si Dobrogea. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, valabile in opt judete din Transilvania si Muntenia, dar si de ceata pe...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, avertizari nowcasting Cod portocaliu de polei, valabile in opt judete din Muntenia si Moldova, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei, valabile in sase judete din estul si sudul tarii. Astfel, pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, ploi si polei, valabila in trei judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie mentine avertizarea Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol valabila in noua judete, pana duminica la pranz, dar si Codul galben de ninsori moderate cantitativ si vant puternic emis pentru judete din vestul, centrul si estul tarii, pana duminica seara.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri atentionari cod galben de ceata, vant si polei, in mai multe judete din tara. Bucurestiul este cod galben de polei pana la ora 13.30, in timp ce in Caras-Severin vantul poate depasi la rafala 100 de kilometri pe ora.