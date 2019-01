Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene meteo extreme intr-una dintre cele mai populare destinatii turistice pentru romani. Un ciclon format in Marea Egee va aduce furtuni cu lapovita, ninsoare, vant puternic si valuri violente in Grecia.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru cetatenii romani care-si fac planuri de vacanta in Grecia. Serviciul de meteorologie local prognozeaza furtuna, lapovita, ninsoare si valuri violente.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, atentionari cod portocaliu de viscol pentru trei judete din sudul tarii. Alte cinci judete din zona Moldovei sunt sub cod galben de ploi si ninsori.

- Intreaga tara este, duminica, pana la ora 18.00, sub incidenta unei informari meteorologice de ninsori, lapovita, ploi si polei, pentru opt judete fiind emisa avertizare cod portocaliu. In aceste zone, va ninge abundent, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va…

- ALERTA MAXIMA! COD PORTOCALIU SI COD GALBEN de ninsori abundente la sfarsitul saptamanii. Se va depune strat consistent de zapada. Vezi zonele vizate Meteorologii au emis o informare meteo de COD GALBEN SI COD PORTOCALIU de vreme rea. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 14 decembrie, ora…

- In intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18, precipitatiile se vor extinde, cuprinzand cea mai mare parte a tarii. In noaptea de vineri spre sambata (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sambata (15 decembrie) in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia,…

- Vremea rea da batai de cap europenilor: in Bulgaria e cod portocaliu de precipitații, iar tornadele au facut prapad in sudul Italiei. Iar in Polonia e aglomerație mare la service-uri, pentru ca a inceput sa ninga, iar șoferii inca nu și-au schimbat anvelopele.

- Nava maritima hidrografica NMH "Alexandru Catuneanu" a plecat vineri, 12 octombrie, din portul militar Constanta spre Marea Egee, unde va participa, in premiera, la Exercitiul multinational NUSRET 18, organizat de Fortele Navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercitiului vizeaza dezvoltarea nivelului…