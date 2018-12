Cod portocaliu de ninsoare în vestul țării Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare pentru doua județe din vestul țarii, dar și pentru mai multe zone de munte. Codul portocaliu este valabil maine, intre orele 6.00 și 12.00. „In intervalul menționat, in județele Timiș și Caraș-Severin, precum și in zona de munte a județelor Hunedoara, Mehedinți, Gorj, […] Articolul Cod portocaliu de ninsoare in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o informare meteo de ninsori, lapovița, ploi și polei valabile de vineri, ora 19.00, și pana duminica, ora 18.00. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și un cod galben și unul portocaliu, valabile in mai multe județe Potrivit informarii meteo, de vineri seara și pana duminica seara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de Cod Portocaliu de ninsori, in intervalul 15 decembrie, ora 6.00 – 16 decembrie, ora 12.00, pentru judetele: Argeș, Caraș-Severin, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vrancea, Valcea. In intervalul menționat, ...

- Codul galben s-a prelungit pana la ora 14.00. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ceața pentru județele Dolj, Mehedinți, Olt și Gorj, valabila pana la ora 11.00. Iata zonele unde va fi ceața: Județul Dolj: ...

- Toate magazinele Enel din Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in 30 noiembrie si in 1 decembrie, zile libere legale, anunta compania. In perioada in care nu este prevazut program cu publicul nu se vor face preavizari sau deconectari de la reteaua de energie electrica. In celelalte…

- Utilizatorii rețelei de telefonie Vodafone din vestul țarii au constatat astazi, puțin dupa ora 13.00, ca nu mai pot purta o conversație telefonica. Problemele de rețea au fost confirmate de reprezentanții companiei. „In acest moment clienții din județele Arad, Timiș, Bihor, Caraș Severin și Hunedoara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, o avertizare cod portocaliu de vant puternic si ninsoare viscolita pentru zonele montane ale judetelor Hunedoara si Caras-Severin.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de vant si ninsoare pentru zonele montane ale tarii. Miercuri, va fi cod portocaliu de vant in judete din sud.

- Vremea se inrautateste simtitor in tot vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben, fiind asteptate intensificari ale vantului care, in rafala, vor atinge si vor depasi 55-65 km/h. Sunt vizate zonele joase ale judetelor Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Bihor.…