- Bazinul hidrografic al Oltului, sub Cod Portocaliu de inundatii Bazinul hidrografic al Oltului, în judetele Covasna, Brasov si Sibiu, se afla pâna la amiaza sub cod portocaliu de inundatii. Aceeasi atentionare va intra în vigoare de mâine dimineata si pâna…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pâna în data de 31 martie 2018.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, astazi, o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Vedeți și Avertizare hidrologica: Cod galben de INUNDAȚII in județul Alba, pana sambata seara…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis pentru județul Cluj o avertizare hidrologica COD PORTOCALIU de inundații. Avertizarea este valabila incepand de duminica,…

- Bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare din judetele Harghita si Brasov au fost sub cod rosu de inundatii, conform unei alte avertizari emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Si in Dambovita au fost probleme in urma precipitatiilor. Pompierii au fost…

- Atentionarea hidrologica emisa la inceputul acestei saptamani, de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Cod Galben, pentru judetul Alba, a fost prelungita pana vineri seara, fiind vizat bazinul raului Mures, dar si al Tarnavelor. Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Expertii de la Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis noi coduri galbene si portocalii de inundatii pentru cursurile mai multor rauri din tara. Potrivit acestora, sunt vizate bazinele hidrografice ale raurilor: Mures – sector mijlociu, Tarnave – cursuri inferioare, Olt, Calmatui,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, inaintea sedintei de Guvern, ca autoritatile sunt pregatite pentru o eventuala evacuare fortata a localnicilor in cazul in care digul din localitatea Capeni nu va mai rezista presiunii apei. Ea a facut apel la oameni sa inteleaga pericolul in care se afla si sa…

- Avertizare cod rosu de inundatii pentru judetele Covasna si Brasov a fost prelungita de catre hidrologi pana la ora 18.00, interval in care se pot inregistra cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe Raul Negru.Conform Institutului National de Hidrologie si…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Inundatii in județul Mureș. Mai multe gospodarii din localitatea Gurghiu au fost inundate, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. In localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a cinci locuinte si o bucatarie…

- In data de 13 martie 2018, orele 21.00, Instituția Prefectului – Județul Buzau a convocat in ședința extraordinara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau, pentru a stabili masurile necesare pe durata avertizarii emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.…

- Cod rosu de inundatii pe raurile Homorodul Mic si Homorodul Mare Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit cea mai severa atentionare de inundatii, COD ROSU, pentru bazinele hidrografice ale râurilor Homorodul Mic si Homorodul Mare din judetele Harghita si…

- Cod roșu de inundații in doua bazine hidrografice din Harghita și Brașov pana marți, la miezul nopții. Hidrologii au emis, marți seara, un cod roșu de inundații valabil de la ora 17.15 pana la ora 24.00, in bazinele hidrografice Homorodul Mic și Homorodul Mare, din județele Harghita și Brașov. Potrivit…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- Mai multe gospodarii din comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni au fost inundate. "Se actioneaza cu motopompe pentru evacuarea apei. Nu au fost afectate locuinte, apa a patruns doar in curti", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Arges, capitan Madalina Epure. Judetul Arges se afla…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis avertizari cod galben si cod portocaliu de inundatii pe mai multe rauri din tara. Sunt vizate bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur,...

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Hidrologii au instituit cod galben pe rauri din zece judete din vestul si nord-vestul tarii, unde incepand de miercuri pana joi se pot produce inundatii. Judetele Timis, Caras Severin, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Sӑlaj, Bihor, Cluj, Arad si Hunedoara sunt, de miercuri ora 00.00,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare hidrologica de cod galben, valabila incepand de astazi, pana in maine, la ora 12.00. Printre bazinele hidrografice afectate se numara si cele din judetele Arad, Timis si Caras-Severin. Sunt vizate raurile Crisul Alb, Bega,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc/s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in 20 de bazine... The post Avertizare privind posibile inundatii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. In intervalul 3 februarie 2018 (sambata), ora 9.00 – 4 februarie (duminica),…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila vineri, 19 ianuarie intre orele 01 – 15, in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura, fiind afectate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,…

- ANM anunta vreme severa in Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Satu Mare, Sibiu, Salaj, in data de 19 ianuarie, intervalul orar 01:00-15.00. In intervalul mentionat in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti, informarea meteorologica ce este in vigoare inca de luni seara si anunta cod galben de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea vizeaza…

- Atentie, soferi! Ceata in 16 judete, intre care si Cluj Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…