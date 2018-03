Stiri pe aceeasi tema

Parinții unui copil de 16 ani din localitatea aradeana Șagu acuza trei polițiști ca le-ar fi snopit in bataie baiatul. Intamplarea s-a petrecut, potrivit spuselor parinților

CFR Infrastructura a efectuat intre Curtici și Arad un test de proba cu o locomotiva dotata cu echipament computerizat

A fost emis un Cod Galben de inundatii in legatura cu incalzirea brusca a vremii și topirii zapezii. Hidrologii avertizeaza ca, in perioada 27 martie - 4 aprilie, nivelul apei din raurile si lacurile din tara va creste cu 0.5 - 1.0 m.

Procurorii au luat masura sechestrului asigurator in cazul unui celebru om de afaceri din vestul tarii, acuzat de o evaziune de peste 36 de milioane de lei

Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana pe 6 aprilie, pe fluviul Dunarea atat pe sectorul aval Calafat – Oltenita, cat si pe sectorul Cernavoda – Galati si in Delta Dunarii, informeaza Agerpres. Conform Institutul

Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna pe 6 aprilie, pe fluviul Dunarea atât pe sectorul aval Calafat - Oltenita, cât si pe sectorul Cernavoda - Galati si în Delta Dunarii.

Numeroase accidente de circulație s-au produs, noaptea trecuta și in aceasta dimineața, pe fondul condițiilor meteo și din cauza

Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu (judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu), incepand de joi dimineata pana pe 31

Polițiștii timișeni au descins, miercuri, in șapte locuințe din județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, aparținand unor persoane banuite de contrabanda.

Vremea din ultimele zile i-a pus in dificultate pe conducatorii auto care au calatorit in județul Timiș. Mai multe accidente, soldate cu pagube materiale importante

Hidrologii au emis, luni, o noua avertizare care vizeaza cresteri de debite ale unor rauri cu depasirea cotelor de atentie. Pe raul Crasna (judetul Satu Mare) este cod portocaliu, in timp ce in alte sapte judete este cod galben. Avertizarea este valabila pana marti la ora 16.00.Citeste si:

Hidrologii au emis o avertizare de inundatii pe mai multe rauri din zona de vest a tarii. Duminica, la ora 15, a fost depasita cota de inundatii pe raul

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete, valabile incepand de sambata, pana luni. Potrivit hidrologilor, de sambata, ora 16:00, pana luni, la ora 12:00, se instituie Cod portocaliu pe raurile din bazinul hidrografic

Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,

Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri

Județul Maramureș se va afla sub incidența codului galben hidro in intervalul 17.03.2018, ora 09:00 și 19.03.2018, ora 12:00, in bazinele hiodrografice Iza, Vișeu și Lapuș. De asemenea, in intervalul 18.03.2018, ora 06:00 și 19.03.2018, ora 12:00, județul nostru va fi sub incidența codului portocaliu

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Vedeți și Avertizare hidrologica: Cod galben de INUNDAȚII in județul Alba, pana sambata seara

Hidrologii au emis, joi, noi avertizari cod portocaliu si galben pentru treisprezece judete din centrul tarii, vizand cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, ca urmare a propagarii viiturilor

Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau. Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna si Buzau.

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru, informeaza

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru.

Risc major de inundatii in 5 judete. Hidrologii au emis cod portocaliu pentru zone din Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj. O situatie in care legea le cere autoritatilor locale sa asigure permanenta si sa fie pregatite in orice moment sa intervina. Insa, aplicarea acestei masuri se dovedeste,

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad.

Hidrologii au emis o atenționare Cod Galben de inundații in județul Alba, valabila de luni, ora 21.00, pana miercuri, la ora 22.00, pe raurile din bazinurile hidro Arieș și Mureș și pe Tarnave. Potrivit hidrologilor, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile

Saptamana a inceput cu vreme instabila si neobisnuit de calda pentru aceasta perioada a anului.

Hidrologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana sambata la pranz, pe rauri din bazinul hidrografic Desnatui situat pe raza judetelor Mehedinti s

Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 13 judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din doua judete, incepand de vineri pana saptamana viitoare, interval in care, din cauza zapezii si a ghetii topite, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri pe raurile

Pompieri specializați in descarcerare au intervenit pentru salvarea unui barbat implicat intr-un grav accident rutier.

Hidrologii au instituit avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pentru rauri din mai multe judete. La randul lor, meteorologii au emis mai multe avertizari Cod galben de ceata valabile vineri dimineata.

Administratia Nationala "Apele Romane" a transmis joi o avertizare hidrologica privind posibilitatea producerii unor inundatii, in bazinele hidrografice

Doi iubiți, tineri in varsta de 23 de ani, au fost gasiți fara suflare intr-un bar din localitatea Tarnova, in aceasta dimineața. Cei doi ar fi stat la masa, s-ar fi certat

Satul este unul dintre cele mai ciudate locuri din vestul tarii. Mai are un locuitor, in acte, o manastire din marmura, dar si un drum din marmura

O femeie romanca, in varsta de 30 de ani, a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar. Descoperirea a avut loc la sediul firmei din

Inșelaciunea, delapidarea și infracțiunile de contrabanda s-au aflat in topul celor mai instrumentate cauze penale de catre procurorii care

Meteorologii au emis, joi dupa-amiaza, o alerta de precipitații și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si

Anul trecut, Institutul Național de Statistica a realizat un studiu privind accesul la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii

Meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de tip nowcasting de viscol si ninsoare. Vantul va atinge la rafala 90-100 km/h

In urma cu doi ani, un barbat din vestul tarii a intentat proces unei firme, susținand ca a fost angajatul acesteia, insa niciodata nu i s-a inmanat

Un drum din vestul tarii a fost blocat, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea. S-a intamplat luni dimineata, pe

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in

Un angajat de la Serviciul de Paza si Protectie (SPP) s-a ales cu dosar penal, dupa ce, marti seara, pistolul pe care il are in dotare s-a

Spitalul "Victor Babeș" este plin in acest moment, iar pacienții continua sa soseasca ca urmare a declansarii unei epidemii de enteroviroze și a agravarii

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in 20 de bazine

Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din

In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea

Hidrologii au emis, miercuri, un Cod Galben de inundatii, valabil pentru judetele Caras Severin si Timis, unde, din cauza topirii bruste a zapezii se pot produce viituri. Specialistii Institutului National de Hidrologie (INMH) au emis un Cod Galben de inundatii dupa ce au stabilit ca, din cauza incalzirii

Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,

Centrul Meteorologic Regional Banat-Cris