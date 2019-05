COD PORTOCALIU de inundatii. Doua avertizari de fenomene imediate Risc crescut de producere de inundatii. Hidrologii au emis, miercuri, doua avertizari COD PORTOCALIU de fenomene imediate, valabile pana la orele serii, pentru rauri din vestul si centrul Romaniei. Prima dintre ele, valabila in intervalul orar 09:10 – 18:00, vizeaza “raurile mici din bazinele hidrografice: afluentii de dreapta ai raului Timis aferenti sectorului aval S.H. […] COD PORTOCALIU de inundatii. Doua avertizari de fenomene imediate is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

