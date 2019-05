Cod Portocaliu de inundații. Alertă de la hidrologi. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe raul Prut, pe raza judetului Botosani, valabila pana la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, pana la ora 00:00, pe raul Prut - sector amonte Acumularea Stanca Costesti (judetul Botosani) se vor inregistra cresteri de debite si niveluri, cu depasirea Cotelor de inundatie, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte. Depașiri ale cotelor de inundații Depașiri ale cotelor de inundații INHGA precizeaza ca, pe baza informatiilor, se prognozeaza valori maxime ale nivelurilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

