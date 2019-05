Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod rosu de vremea rea, valabila pentru județul Dolj, pana la ora 19.20. Zonele vizate : Județul Dolj: Bistreț, Barca, Cerat, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Siliștea Crucii, Intorsura, Catane; Se vor semnala ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit atentionarea nowcasting Cod portocaliu de averse si vijelii pentru Capitala pana la ora 19:30.Potrivit meteorologilor, in intervalul 17:30 - 19:30, in zona municipiului Bucuresti, se vor semnala averse ce vor mai avea temporar caracter…

- Societatea Nationala "Transgaz" a inceput lucrarile la primul tronson al conductei de gaze naturale Craiova - Segarcea - Bailesti - Calafat, investitie de peste 33,5 milioane de euro. Primul tronson al...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse si descarcari electrice, valabila in localitati din judetele Caras-Severin si...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, atenționare cod portocaliu de ploi in județul Cluj. Alte trei județe din vestul sunt sub cod galben.ANM a emis atenționare cod portocaliu de ploi pentru județul Cluj, valabila in urmatoarea ora. Vor fi frecvente descarcari electrice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in orele urmatoare in localitati din judetul Timis. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant in zona de munte a județelor Suceava și Neamt și in cateva localitați din Buzau. Alte 9 judete sunt sub cod galben de vant, scrie Mediafax.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, zona de munte a județelor Suceava…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting de Cod portocaliu de viscol, pana in ora 17:00, prezent in zonele montane din Banat și Transilvania. ANM a mai transmis o mai multe atenționari de Cod galben de vant puternic care se va simți in județele din Moldova,…