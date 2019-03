Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice.…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Catalonia, ca, in conformitate cu datele transmise de politia regionala, pentru 28 februarie sunt anuntate demonstratii in centrul orasului Barcelona. Conform informatiilor…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru perioada 23-24 februarie, Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de furtuni puternice, vant cu intensitate de 9-10 pe scara Beaufort (viteza de aproximativ 90-105 km/h…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, la data de 16 februarie 2019, in Barcelona, vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie a emis, pentru data de 5 februarie 2019, cod roșu de vreme nefavorabila, respectiv furtuni puternice, vant si caderi de grindina, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabila pentru data de 25 ianuarie 2019. Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni, cu rafale…

- Potrivit MAE, Serviciul elen de Meteorologie a prognozat, incepand cu data de 15 ianuarie 2019, furtuni si vant pe mare de 9 Beaufort (viteza de aproximativ 75-88 km/h si valuri inalte de cca. 10 m, care se rastoarna).”Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani…

