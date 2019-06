Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un COD PORTOCALIU de averse torentiale, grindina si vijelii pentru judetele Bacau, Vrancea, Galați si Vaslui de la ora 15,00 pana maine dimineata la ora 10,00. Interval de valabilitate: 31 mai, ora 15 – 01 iunie ora 10 Fenomene vizate: ploi abundente; instabilitate atmosferica,…

- Meteorologii au emis, miercuri, o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi, grindina si vijelie, valabila in localitati din judete aflate in zona Moldovei. Conform Administratiei Nationale de...

- Avertizarea de cod portocaliu a fost emisa de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si este valabila vineri, 24 mai, pana la ora 22,00. Vor fi ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice in toata jumatatea de sud a Moldovei.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Vaslui, Vrancea, Bacau si Galati. Meteorologii avertizeaza ca in localitatile vizate din cele patru judete judete se vor inregistra cantitati de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetul Bacau, valabila pana la ora 19:00. Meteorologii avertizeaza ca in zona de munte a judetului Bacau si in localitatile Moinesti, Targu Ocna, Oituz, Poduri, Manastirea Casin,…

- Cod galben de vant și vijelii. Si Argesul este afectat. Cod galben de vant și vijelii in Argeș, Bacau, Botoșani, Brașov, Buzau, Covasna, Dambovița, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea, Valcea. Interval: 27 Mar 06:00 – 27 Mar 20:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant, valabila pentru zona joasa a judetelor Suceava si Neamt. Astfel ca, aana la ora 10:00, se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55..60 de kilometri pe ora, izolat 70 de kilometri pe ora. De asemenea, zona montana…