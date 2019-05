Meghan Markle a nascut! Printul Harry, tata de baiat!

Meghan Markle a nascut! Printul Harry, tata de baiat! Bebelusul regal a venit pe lume! Meghan Markle a nascut in aceasta dimineata un baietel, dupa cum chiar reprezentantii Casei Regale au anuntat in urma cu doar cateva minute! Vezi această postare pe Instagram We are pleased to announce that… [citeste mai departe]