Cod portocaliu de furtună pentru 5 judeţe, până la ora 18.30. Care sunt zonele afectate Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de furtuna pentru localitati din cinci judete, valabile pana la ora 18.30. Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:30, in judetul Galati, in Tecuci, Liesti, Matca, Cudalbi, Umbraresti, Barcea, Draganesti, Ivesti, Grivita si Movileni se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, grindina. De asemenea, pana la ora 18:00, fenomene similare se vor semnala si in judetul Braila, in Ulmu, Dudesti, Ciresu, Baraganul, Galbenu, Jirlau, Ciocile,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

