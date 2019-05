Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vreme rea extins: descarcari electrice și grindina in Romania. Meteorologii ANM emis un nou mesaj de vreme severa imediata. Codul galben de instabilitate atmosferica și fenomene meteo extreme a fost extins și in județul Cluj.

- Vremea rea a facut ravagii in mai multe județe din intreaga țara, iar veștile nu sunt bune nici pentru urmatorul interval. Pana miercuri, la ora 18:00, este in vigoare cod galben de inundații in 20 de bazine hidrografice. Sunt afectate 17 județe, anunța hidrologii. Pe versanți pot aparea scurgeri importante…

- Un ciclon urmeaza sa traverseze Romania in zilele urmatoare. Acesta aduce fenomene periculoase, iar ANM a transmis o alerta de vreme rea. In zona de sud-est a tarii se vor semnala furtuni cu tunete si fulgere.

- Administrația Naționala de Meteorologie a aunțat ca vantul va bate cu putere, pe parcursul zilei de miercuri, in carpații Meridionali și de Curbura, dar și in mare parte din Modlova, regiuni pentru care a fot emis cod galben.

- Autoritatile judiciare din Italia au solicitat instantelor din Romania recunoasterea hotararii de condamnare a unuia dintre membrii asa-zisei Academii a infractorilor, o celebra grupare infractionala romaneasca.

- Este alerta in Romania, dupa ce la granita de est a tarii a avut loc o scurgere radioactiva! Autoritațile au incercat sa ascunda acest incident, dar informațiile aparute in presa și in mediul online arata ca avem de-a face cu o situație grava!

- Pentru vizita Papei Francisc, al Blaj sunt așteptați aproximativ 150.000 de oameni. Deși programul vizitei nu a fost facut public, autoritațile susțin ca pregatirile sunt in plina desfașurare. Traficul rutier va fi restricționat. Anunțul ca Suveranul Pontif va face o vizita in Romania a surprins foarte…

- Șapte județe din zona Moldovei sunt sub atenționare cod galben de ceața, duminica dimineața, vizibilitatea fiind scazuta sub 200 de metri din cauza acestui fenomen, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie...