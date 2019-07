Cod portocaliu de averse în județul Suceava Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o avertizare de cod portocaliu de averse pentru județul Suceava. Avertizarea de cod portocaliu este valabila incepand cu ora 16:00 pana la ora 17:00. Avertizarea vizeaza mai multe regiuni din județul Suceava: Radauți, Vicovu de Sus, Marginea, Vicovu de Jos, Straja, Fratauții Noi, Moldovița, Fratauții Vechi, Volovaț, Horodnic de Sus, Brodina, Putna, Bilca, Voitinel, Galanești, Horodnic de Jos, Sucevița, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița și Breaza. In intervalul semnalat se vor inregistra averse care vor cumula local 35-40 l/mp, frecvente… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

