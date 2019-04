Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torențiala cu grindina a cazut, sambata, la Poșaga. Vremea s-a schimbat semnificativ și in alte localitați iar, potrivit meteorologilor sunt prognozate averse pana duminica, in tot județul Alba. In atenționarea meteo emisa de ANM se precizeaza ca vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta Cod Galben de furtuni valabil de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 4.00, in mai bine de jumatate din tara. De sambata, 27 aprilie, ora 15.00, pana duminica, 28 aprilie, ora 4.00, vor fi conditii de instabilitate atmosferica accentuata si cantitați…

- O avertizare meteorologica de COD GALBEN a fost emisa pentru județul Alba și este valabila pentru joi, 25 aprilie, in intervalul orar 15:50-17:15. Sunt prognozate descarcari electrice, averse ploaie(20-25 l/mp), intensificari de vant și grindina in centrul și Nordul județul. Localitațile vizate sunt:…

- INCENDIU in Cugir, la o anexa gospodareasca pe strada Nuferilor. Pompierii au intervenit Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, in orașul Cugir. Din primele informații transmise de ISU Alba, un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca de pe strada Nuferilor, din localitate. Serviciul…

- CJ Alba a aprobat imparțirea banilor pentru funcționarea primariilor din Alba, pe 2019: 263.120.000 de lei alocați unitaților administrativ-teritoriale, cu excepția comunei Galda de Jos. Sumele provin pe de o parte din cota de 17,5% din impozitul pe venit și pe de alta parte din sumele defalcate din…

- La data de 19.02.2019, ora 09:29, dispeceratul Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu-Valcea din cadrul Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a fost sesizat prin intermediul SNUAU 112 cu privire la faptul ca, pe calea unidirecționala Sibiu – Deva a autostrazii A1, in zona km 312 al acesteia, un…

- Mai mulți șoferi din Alba au fost prinți beți la volan! Sunt cercetați de polițiști *Sambata, 9 februarie 2019, in jurul orei 02.45, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitații Ampoița, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 48 de…

- Dan Popescu este din Sebeș, județul Alba. Profesor de geografie la Școala Gimnaziala din Sasciori, a gasit in cresterea gainilor de rasa atat o pasiune, cat si o ocupatie pe care sa o realizeze dupa orele de program. Barbatul crește gaini de rasa, cunoscute sub numele de gaini de porțelan sau rasa pitica…