Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de ultima ora! Vine furtuna la Ulmeni, Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz și Ariniș. Grindina, descarcari electrice și vijelie COD : GALBEN Valabil pana la ora 22:50 Județul Maramures: Ulmeni, Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz, Ariniș;…

- Alerta de futuna la Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Remeți, Desești și Campulung la Tisa. Grindina, descarcari electrice și ploi torentiale Cod galben-Valabil pana la ora 13:00 In zona : Județul Maramures: Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța, Remeți, Desești, Campulung…

- De ultima ora! Vine potopul in Maramures. Grindina, ploi torențiale și vijelie la Targu Lapuș, Copalnic-Manaștur, Cavnic, Șisești, Dumbravița, Cupșeni și Cernești COD : PORTOCALIU Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya 2019, AVION din…

- UPDATE: Ploaia a facut prapad la Targu Lapuș, Suciu de Sus și Cupșeni.In urma ploii abundente, pichetul de pompieri intervine pentru evacuarea apei in mai multe gospodarii din Targu Lapus. In sprijin se deplaseaza si un camion de la detasamentul din Baia Mare cu motopompa. Pan in acest moment s-a mai…

- Alerta de furtuna in zona Borșa si Poienile de Sub Munte: Grindina, descarcari electrice și vijelie. COD : GALBEN In zona : Județul Maramures: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Borșa, Poienile de Sub Munte; Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de…

- Alerta de furtuna in Maramures. Grindina, descarcari electrice și vant puternic. Vezi zonele vizate COD : GALBEN Valabil pana la ora 15:00 In zona : Județul Maramures: zona de munte; Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, averse care vor depasi local 20…25 l/mp, grindina de dimensiuni mici,…

- Alerta de furtuna in Maramures : Baita de sub Codru, Asuaju de Sus, Oarta și Bicaz. Grindina, descarcari electrice și vijelie COD : GALBEN Valabil de la : 11-06-2019 ora 13:50 pana la : 11-06-2019 ora 14:50 In zona : Județul Maramures: Baița de Sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Bicaz;…

- De ultima ora . Alerta de furtuna in Maramures. Grindina, descarcari electrice și Vant puternic. Vezi zonele vizate Cod galben Valabil pana la : 10-06-2019 ora 16:00 In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Suciu de Sus, Cernești, Remetea Chioarului, Valea Chioarului,…