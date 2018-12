Stiri pe aceeasi tema

Meteorologii de la ANM anunța ca de la inceputul saptamanii temperaturile vor incepe sa scada și se anunța ninsori.

- Un val de aer polare care aduce precipitatii in majoritatea regiunilor loveste din nou Romania. Meteorologii anunta vreme rece, izolat geroasa noaptea in centrul si in nord-estul tarii. In restul teritoriului, local, va fi nebulozitate joasa si ceata.

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben valabila din noaptea de marti spre miercuri si pana miercuri seara, potrivit careia in regiunile sudice si sud-estice ale tarii vor fi intensificari ale vantului, ninsori viscolite si depuneri de zapada si gheata.

- De 1 Decembrie, Romania va ingheta la minus 20 de grade. Prima zi de iarna aduce ger cumplit, cum nu a fost niciodata in ultimii ani. Imbracati-va gros, daca vreti sa iesiti din casa la parada militara! In Capitala vor fi minus 10 grade, iar la Alba Iulia, minus 6. Si nu este singura veste care ne da…

- Temperatura medie multianuala a lunii noiembrie nu mai depaseste 8 grade Celsius decat, poate, in zona litoralului, in timp ce la nivel de precipitatii acestea vor fi in usoara crestere fata de octombrie, reiese din prognoza meteorologica a perioadei analizate, publicata de Administratia Nationala de…

- Prognoza meteo 22- 28 octombrie. Meteorologii anunța temperaturi tot mai scazute saptamana care vine. Iarna aproape ca iși intra in drepturi și joi, 25 octombrie, ar putea sa avem parte de primele ninsori in Romania! Specialiștii ANM anunța o vreme cu temperaturi negative la munte, ploi, ninsori, lapovița…

- Iarna anului 2018 nu va fi deloc blanda, intrucat meteorologii anunța ca primele ninsori inregistrate in Romania se vor semnala incepand de luna viitoare. Meteorologii vorbesc, printre altele, de producerea fenomenului El Nino, care va duce la cresterea temperaturilor medii la nivel global, a ajuns…