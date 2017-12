Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 39 de senatori si deputati PSD au depus in 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, argumentand ca sanctiunea penala trebuie sa intervina doar in cazul unei pagube "substantiale",…

- Parlamentarii au fost colindati astazi de copiii veniti tocmai din Cluj pentru a le ura sarbatori fericite. Colindatorii au fost invitati si in plenul Camerei Deputatilor, sa le cante alesilor inainte sa voteze bugetul de stat pe 2018, iar cei mici i-au indemnat sa cante cu

- Intr-o singura zi, 18 decembrie, deputatul PSD Catalin Radulescu a depus in Parlament trei proiecte de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Acestora li se adauga, in aceeași zi, un al patrulea proiect, de modificare a Legii privind asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Deputații juriști au dat, in ședința de miercuri, un raport de admitere a proiectului de lege al UDMR prin care ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii pot fi comercianti persoane fizice. Tot astazi, Camera Deputaților va vota inițiativa legislativa, in calitate de for decizional.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere la initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice, urmand ca tot miercuri actul normativ sa fie supus votului final al Camerei Deputatilor,…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- Deputatul Catalin Radulescu a spus, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca propunerile pentru modificarea legilor justiției „trebuie sa opreasca abuzurile din justiție”. „Trebuie separate apele, adica judecatorii de procurori. In alte țari, procurorii sunt doar inalt funcționari publici, numai judecatorii…

- Majoritatea PSD-ALDE, cu concursul tacit al celor din UDMR au intrat pe Directiva UE privind prezumția de nevinovație, arogandu-și drepturi care aparțineau de drept comisiilor juridice permanente ale Parlamentului. Cu acest drept intarit insa prin recenta decizie a CCR, reprezentanții…

- Un proiect de lege pentru modificarea Codului de procedura fiscala adoptat de Senat prevede amenzi mai mici pentru contribuabilii mijlocii. Vor fi incadrati cuantumurile prevazute acum pentru microintreprinderi și persoane fizice. Daca in prezent, firmele mijlocii risca aceleași amenzi precum societațile…

- Presedintele PMP Constanta, Claudiu Palaz, explica de ce alesii locali ai partidului s au abtinut de la votul revalidarii unor fosti alesi locali liberali care au revenit in Consiliul Local dupa ce si au recastigat mandatele in instanta de contencios administrativ. Este vorba despre Romeo Rezeanu si…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii privind statutul functionarilor publici, care abroga prevederea potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii masinilor cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mai putini bani, scrie stirileprotv.ro. Conform sursei citate, proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul…

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…

- Parlamentarii vor sa modifice impozitul auto, astfel incat proprietarii cu masini cu capacitate cilindrica mare sa plateasca mult mai putini bani la primarii. Proiectul a fost depus in Senat, fiind semnat de mai multi alesi de la PNL, USR, PMP, PSD si din grupul minoritatilor, fiind supus…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constituției, ca parlamentarii ALDE vor continua sa acționeze pentru "a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel". "Astazi, de ziua Constituției, vreau sa reamintesc…

- Dobanzile la credite pentru populație ar putea fi limitate la cel mult 50% peste dobanda cheie a BNR, in prezent de 1,75%, prin modificarea ordonanței privind dobanda legala remuneratorie și penalizatoare pentru obligații banești precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici. Actul normativ mentine abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici…

- Mai multi parlamentari PMP au depus la Parlament o initiativa legislativa prin care sa fie inclusi in ceremoniile oficiale de depunere de coroane de flori si parlamentarii, alesii locali si judeteni, partidele neparlamentare, precum si asociatiile si fundatiile. Propunerea legislativa modifica si completeaza…

- Proiectul Legii privind introducerea unor modificari la Legea privind sistemul de salarizare a functionarilor publici a fost deja publicat. Cancelaria de Stat a publicat un proiect privind introducerea unor modificari intr-un șir de acte legislative, inclusiv cele privind majorarea salariilor pentru…

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban a inițiat un Proiect de hotarare cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic ”Sapcea” Cugir RA. și aprobarea modelului contractului de mandat incheiat cu aceștia. RA Sapcea se afla in subordinea Primariei Cugir și administreaza…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, marti, ca e impotriva participarii parlamentarilor la mitinguri, datoria acestora fiind sa faca legi, nu sa participe la asemenea actiuni. Declaratia vine in contextul in care PSD pregateste mai multe mitinguri in tara.

- De ani buni, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a atras, in repetate randuri, atenția autoritaților romane sa gaseasca soluții pentru rezolvarea condițiilor din penitenciare. In tot acest rastimp, deținuții caștigau la Curte proces dupa proces impotriva statului roman, obligat, de fiecare data, sa…

- Parlamentarii propun ca Institutul Național de Studii Economice și Sociale sa faca evaluarea coșului minim lunar trimestrial, iar salariile sa fie corelate din cand in cand, atat la stat, cat și la privat, in funcție de valoarea acestuia. Aleșii susțin ca necorelarea salariilor cu acest standard minim…

- Conducatorii auto vor putea depași incalcand linia continua și nu vor primi nicio sancțiune, insa doar in anumite condiții. Masura este prevazuta intr-o propunere legislativa inregistrata recent la Senat pentru dezbatere și care urmarește fluidizarea traficului din anumite zone și creșterea vitezei…

- PNL va iniția moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Președintele PNL, Ludovic Orban a spus ca felul in care actioneaza Guvernul ”impune ca necesitate depunerea motiunii de cenzura”. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca "oportunitatea nu trebuie cenzurata penal", atunci când vine vorba despre acte normative emise de Guvern, însa a adaugat ca nu este "foarte convins" ca este necesara o modificare a legislatiei în…

- Funcțiile de conducere pentru funcționarii publici ar putea sa fie ocupate prin concurs, nu prin numire directa, potrivit unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost…

- Parlamentarii propun completarea legilor de acordare a ajutorului social, prin condiția ca beneficiarul apt de munca din familie sa ia parte la acțiunile de prevenire sau de inlaturare a urmelor unor situații de urgența – inundații, furtuni, sau cutremure. Propunere legislativa pentru modificarea si…

- Parlamentarii au inițiat un proiect legislativ de completare a legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor, pentru completarea, la articolul referitor la dezastrele naturale, cu fenomenele extreme de furtuna. Propunerea legislativa pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a negat marti ca a participat, în decembrie 2013, la „pârlitul porcului" împreuna cu Coldea si Kovesi, asa cum l-a acuzat fostul premier Victor Ponta, sustinând ca daca povestea porcului e reala, "porcul e un penal", potrivit…

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…

- Marti, la Senat, va fi depusa o motiune simpla impotriva ministrului de Finante, Ionut Misa, iar saptamana viitoare la Camera Deputatilor impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban. ”S-a aprobat in Biroul Executiv depunerea maine a motiunii impotriva…

- Deputatul PSD Mihai Weber a depus o initiativa legislativa la Senat prin care vrea sa modifice viteza maxima de circulatie pe drumurile nationale, in interiorul localitatilor, de la 50 de km/h la 60 de km/h, exceptand orasele si municipiile.

- Codul Rutier va putea fi modificat, iar polițiștii locali vor avea dreptul sa dea amenzi șoferilor. În Legea poliției locale nr. 155/2010, circulația pe drumurile publice este unul dintre principalele domenii unde poliția locala are atribuții. Numai ca…

- Politistii locali vor avea dreptul expres si atributii speciale de a constata contraventiile rutiere si de a aplica amenzi. Codul Rutier va putea fi modificat, un proiect in acest sens urmand sa intre la vot, in Senat. In Legea poliției locale nr. 155/2010, circulația pe drumurile publice este unul…

- Sorin Grindeanu nu pare sa aiba o audiere fara incidente. Parlamentarii din cadrul comisiei economice, industrii și servicii din Senat și a comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților l-au tras la raspundere pe fostul premier pentru situatia dezastruoasa de la…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni vineri, 20 octombrie, de la ora 15, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect de hotarare. Aleșii locali urmeaza sa dezbata și sa voteze un proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosința gratuita a unei suprafețe de…

- Situație demna de filmele de comedie in plenul Consiliului Local Timișoara: aleșii locali nu au ințeles ce trebuie sa voteze, titlul unui proiect de hotarare fiind ambiguu. „Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara…

- In urma deliberarii, comisia de disciplina a constatat ca functionarul public se face vinovat potrivit art.77, alin.2 lit. i de 'refuzul de a indeplini atributiile de serviciu' si litera j de 'incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri' din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor…

- Parlamentarii pregatesc o adevarata "BOMBA” pe piața muncii! Salariații vor putea lucra de oriunde, chiar și de acasa. Recent, proiectul de lege a fost inițiat de catre Guvernul Romaniei.Proiectul de act normativ ar putea fi adoptat, marți, de Senat, cu unele simplificari. Citește AICI la…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o decizie care conține recomandari adresate Ucrainei in privința Legii educației, propuse in urma dezbaterilor in cadrul reuniunii in plen, anunta Adevarul European. Pentru adoptarea documentului au votat 82 de deputați, impotriva – 11, 17…

- Persoanele care obțin, pe langa pensia de serviciu, venituri din salarii sau indemnizații de la o autoritate, instituție publica sau companie de stat ar putea, in anumite condiții, sa nu mai aiba dreptul sa cumuleze cele doua venituri. O propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de…

- Dupa ce nu a reusit nici macar sa varuiasca cladirile pe care le are in administrare, Primaria Resita, sub coordonarea primarului Popa, se apuca de afaceri imobiliare. Administratia locala a anuntat ca intentioneaza sa cheltuie sume importante pentru achizitia unor locuinte cu bani din bugetul si-asa…

- Discuții in Senat pe marginea legii vaccinarii. Comisia de constituționalitate a dat, vineri, un aviz pozitiv proiectului depus in Parlament de ministerul Sanatații. Președintele comisiei, Ionut Sibinescu, a declarat ca legea asigura dreptul individului la propria persoana, daca nu incalca drepturile…

- Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect legislativ de modificare a Codului fiscal, astfel incat lemnele de foc pentru populație sa fie vandute cu o cota redusa de TVA de 5%, nu de 19% cat este in prezent. Propunerea legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind…

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, luni, la conferința de presa de la sediul partidului, ca nu este normal ca aleșii locali, mai ales cei din PNL care sunt la putere in județ, sa se laude cu lucruri pe care era de datoria lor sa le faca: ”Nu mi se pare normal ca oamenii […]

- "In CSM, daca ne uitam bine, cred ca toata lumea vede, dar dansul se face ca nu vede, nu ca nu vede. Dansul vede, ințelege și știe. La CSM mai aveau puțin sa-și scoata ochii și sa-și taie gatul și el spune ca are incredere in CSM și ca funcționeaza totul foarte bine. Iata o dovada in plus ca se bucura…

- Parlamentarii propun inasprirea sancțiunilor in cazul companiilor care polueaza aerul, recidiva urmand a fi pedepsita cu suspendarea activitații. In acest sens a fost depus la Senat o propunere legislativa care se bazeaza atat pe nivelul ridicat al poluarii din Romania, cat si pe faptul ca aplicarea…