Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca va prezenta fragmente din raportul sau de activitate. In aceasta seara, pe contul sau de socializare a prezentat epopeea ” neavizarii” celebrelor OUG pentru modificarea codurilor penale. „Epopeea „neavizarii” Codurilor…

- Deputatul independent, Remus Borza, explica intr-un articol publicat pe blogul sau personal de ce a votat in favoarea modificarilor codurilor penale, sustinand ca multe prevederi sunt reminiscentele unui stat totalitar. In plus acesta ii critica pe deputatii liberali, despre care sustine ca au cel mai…

- In cele ce urmeaza, va redam analiza deputatului Remus Borza: „Miercuri, am revotat in Camera Deputaților, dupa ce același lucru l-am facut și anul trecut, Codul Penal și Cod de Procedura Penala. De data aceasta, s-au supus votului Parlamentului doar acele dispoziții din cele doua Coduri declarate…

- CCR sesizata in privinta modificarii codurilor Penal si de Procedura Penala Curtea Constitutionala. Foto:Arhiva. Liberalii au anuntat joi, 25 aprilie, ca împreuna cu USR au depus o sesizare la Curtea Constitutionala în privinta codului penal si a celui de procedura…

- Codul Penal și Codul de Procedura Penala au fost adoptate miercuri de Parlament. Opoziția acuza ca modificarile il avantajeaza direct pe Liviu Dragnea, insa propunerile opoziției au fost respinse.

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, solicita majoritații PSD-ALDE sa amane modificarea Codurilor pana dupa referendumul pe justiție, pentru a vedea care este și parerea cetațenilor.”PNL solicita majoritații PSD-ALDE sa inceteze imediat sa modifice legile justiției pe repede-inainte, pana…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, la Comisia parlamentara speciala, ca este greu de sustinut afirmatia ca Executivul nu si-a indeplinit obligatia de a pune in acord Codul penal si Codul...

- Dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca modificarea legislației penale trebuie sa se reia in Parlament, una din variantele de lucru aparute in PSD este depunerea unui nou proiect de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala.Parlamentul a modificat anul trecut codurile…