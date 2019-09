Stiri pe aceeasi tema

- Liga A Prahova și-a consumat debutul in sezonul 2019-2020 la finele saptamanii trecute, dupa o vacanța lunga, echipele din primul eșalon județean revenind ”la viața”. A fost un debut cu destule rezultate surprinzatoare, un prim lucru demn de remarcat fiind ca noile promovate, Petrolul Baicoi, respectiv…

- Sambata, 17 august, incepe o noua ediție a campionatului Ligii A Prahova la fotbal. Din pacate, nici la aceasta ediție nu se va alinia la start vreo echipa din Campina, dar sunt cateva echipe in localitațile limitrofe care reprezinta zona. Fața de ediția anterioara nu a retrogradat nici o echipa, CS…

- Polițiștii campineni efectueaza in aceasta dimineața doua perchezții la proprietațile unei persoane banuita de camatarie, șantaj și amenințare, cat și la o alta locație unde exista indicii ca aceasta ar locui ocazional, informeaza purtatorul de cuvant al IJP Prahova. Cu prilejul acestor percheziții,…

- Intervenții ale jandarmilor, tehnicienilor veterinari si ale personalului fondurilor de vanatoare in Prahova la ursi. In intervalul 24.06 – 30.06.2019, prin sistemul S.N.U.A.U. – 112 au fost sesizate un numar de 9 cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova, cum…

- Un numar de noua cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova au fost semnalate in ultima saptamana, la acestea intervenind jandarmii, tehnicienii veterinari si personalul fondurilor de vanatoare, a informat duminica IJJ Prahova. Astfel, in intervalul…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu nowcasting de ploi torențiale cu descarcari electrice, vijelii și grindina in mai multe localitați din județul Prahova, conform Mediafax.Citește și: Veste de ULTIMA ORA despre Mihai Constantinescu - Ce au descoperit medicii in corpul artistului Pana…

- V. Stoica Sambata trecuta, jandarmii au avut un adevarat record de intervenții pentru alungarea urșilor care au aparut atat in localitațile de deal și de munte ale județului Prahova, dar și in padurile cutreierate de turiști. Nu mai puțin de noua solicitari au fost primite intr-o singura zi, jandarmii…

- V. Stoica Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, convocați de catre prefectul Madalina Lupea, in ședința extraordinara, au aprobat, ieri, intocmirea unui nou proiect de hotarare de guvern privind alocarea a 77 de milioane de lei pentru inlaturarea efectelor calamitaților naturale…