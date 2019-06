Cod galben și portocaliu de vijelii și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării, până marți Meteorologii au emis, sambata dimineața, avertizari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii in cele mai multe zone ale țarii, valabile pentru duminica, altele pana marți. Potrivit ANM, instabilitatea atmosferica se va menține pana in data de 11 iunie. Astfel, de sambata dimineata pana marti la ora 23.00, instabilitatea atmosferica va The post Cod galben și portocaliu de vijelii și ploi torențiale in cea mai mare parte a țarii, pana marți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de ploi abundente, descarcari electrice, vijelii si conditii de grindina, valabila in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, in 11 judete din Moldova si nord-estul Munteniei va intra in vigoare un Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de ploi abundente, descarcari electrice, vijelii si conditii de grindina, valabila in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, in 11 judete din Moldova si nord-estul Munteniei va intra in vigoare un Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o noua avertizare cod portocaliu de ploi torențiale pentru 21 de județe, valabila pana marți la ora 6.00. Alte 16 județe și capitala sunt sub cod galben de ploi tot pana marți dimineața. Meteorologii avertizeaza ca incepand de luni, ora 10.00, pana…

- Meteorologii anunța ca furtunile vor face prapad, in urmatoarele ore, in cea mai mare parte a țarii. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde ANM instituie cod portocaliu pana sambata, la ora 10.00.

- Vremea rea pune stapanire pe toata tara. Meteorologii au anuntat ca instabilitatea atmosferica se va mentine in majoritatea regiunilor tarii pana in 3 iunie. De joi la pranz, va fi in vigoare o avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina in Maramures, Moldova,…

- Meteorologii au emis miercuri o noua atenționare meteo de instabilitate atmosferica, anunțand pana sambata ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. 29 de județe se vor afla, de la ora 13.00, sub cod galben de grindina, vijelii și averse torențiale. Potrivit…

- ANM a emis o atentionare meteo ce vizeaza ploi torentiale, vijelii si izolat grindina, in vigoare pana sambata. 26 de judete intra, totodata, sub averizare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, pana miercuri la ora 2.00.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila, miercuri, in 13 judete. Cantitatile de precipitatii vor atinge si 50 de litri pe metru patrat. Totodata, a fost emisa o prognoza speciala pentru…