COD GALBEN. Ploi si vijelii in mare parte din tara Manifestari ale instabilitatii atmosferice sunt anuntate si pentru joi. La fel cum s-a intamplat si in cursul zilei precedente, meteorologii au decis sa emita – de aceasta data joi dimineata- o atentionare COD GALBEN, noul mesaj vizand mai multe zone din Romania – si anume Banat, Crisana, Maramuresul, Moldova, vestul Dobrogei, Muntenia si Transilvania, dar […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca instabilitatea atmosferica se va mentine, in cea mai mare parte a tarii, pana vineri seara. Totodata, ei au emis un nou Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, care va fi in vigoare joi, intre orele 12.00 si 23.00, in Banat, Crisana, Maramures, Moldova, in vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi, vijelii si grindina in aproape toata tara pana miercuri noaptea la ora 23. De asemenea, este in vigoare o informare meteo pentru toata tara de manifestari de instabilitate atmosferica. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- O atenționare meteo cu COD GALBEN a fost emisa, marți, pentru aproape toata țara și este valabila pana la ora 23.00. Fenomenele vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate. ”In intervalul 19 iunie, ora 12.00 – 19 iunie, ora 23.00, in Banat, Crișana,…

- Potrivit meteorologilor, duminica, între orele 12:00 si 22:00, în cea mai mare parte a zonei de munte, precum si în Transilvania, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si vestul Dobrogei, apoi si în Crisana, Banat si Maramures, vor…

- Aproape toata țara este sub cod galben de poli torenațiale și vijelii, pana duminica seara, la ora 22.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, in cea mai mare parte a zonei de munte, precum și in Transilvania, in nordul Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei,…

- Codul galben a intrat astazi in vigoare, la ora 10.00 si se va incheia maine, tot la ora 10.00. In Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania, Maramures si local in Dobrogea si Banat vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineața o noua atentionare COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru mai multe județe ale țarii, inclusiv pentru județul Cluj, valabila incepand de luni dimineața, de la ora 10:00, pana marți,…

- Ploile torențiale continua sa ne dea batai de cap, iar hidrologii au emis o avertizare de tip cod galben de inundații și depașiri ale cotelor de aparare, ce este valabila pana duminica dupa-amiaza, in bazine hidrografice din Muntenia, Moldova, Transilvania, Banat, Crisana, Oltenia si Dobrogea.