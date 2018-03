Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au instituit duminica un Cod Galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12.00 pana miercuri la ora 18.00, pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Codul Galben vizeaza ...

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00.

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00 si va ramane in vigoare pana miercuri, la ora 18:00.

- Hidrologii au emis cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea.Codul galben este valabil incepand de luni de la ora 12:00 pana miercuri la ora 18:00.Riscul de inundatii va creste considerabil saptamana viitoare,…

- Hidrologii anunta instituirea unui cod galben de inundatii pe rauri din 11 judete din sud si sud-vest, de luni pana miercuri seara. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Este stare de alerta in 11 judete din tara! Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00 si, din informatiile obtinute…

- Hidrologii au instituit, duminica, un cod galben de inundații in Teleorman și in alte noua județe. Avertizarea este valabila de luni, de la ora 12, pana miercuri, la ora 18. Codul galben de inundații, emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, vizeaza rauri din județele Mehedinti,…

- Hidrologii au instituit, duminica, un Cod galben de inundatii, valabil de luni, de la ora 12:00, pana miercuri, la ora 18:00, pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Constanta si Tulcea, anunta Agerpres. Codul galben ...

- Hidrologii au instituit duminica un Cod galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12:00 pâna miercuri la ora 18:00, pe râuri din judetele Mehedinti, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Arges, Dâmbovita, Giurgiu, Constanta, Buzau

- Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara sectiunea Bazias , se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii aval de S.H.E.N. Portile de Fier…

- Autostrada A2 este inchisa Meteorologii au actualizat vineri dimineata avertizarile cod portocaliu si cod galben de ninsori abundente, viscol si vreme deosebit de rece, fiind restrans numarul judetelor aflate sub cod portocaliu. Astfel, pana la ora 15.00, sunt sunt avertizare cod portocaliu Capitala…

- CFR a anuntat ca vineri sunt anulate 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. Lista trenurilor anulate. In plus, pana la ora 20.00, este cod galben de ger in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea…

- Incepand de joi seara, de la ora 23.00 si pana vineri, 23 martie, ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta. Codul portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent,…

- 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea, dar si intre Ciulnita si Slobozia Veche vor fi anulate vineri din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Potrivit CFR Calatori, vineri vor fi anulate trenurile care circulau intre Bucuresti Nord - Constanta si retur, intre…

- Vreme rece in Romania in zilele urmatoare Vremea în România se mentine deosebit de rece. Temperaturile sunt mai scazute cu peste 10 grade fata de valorile termice normale pentru aceasta perioada. Meteorologii au emis o informare de vreme extrem de rece, ninsori moderate ce vizeaza…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunț de participare in SEAP…

- Potrivit MAI, desi situatia nu mai este atat de critica, 36 de localitati din 13 judete sunt in continuare afectate de fenomenele hidrologice, 234 de curti, 15 anexe gospodaresti, 622 de fantani, 8 poduri/podete si 21 de beciuri/subsoluri fiind, in continuare, inundate. Situatia este monitorizata…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi 'impotriva'. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi 'pentru', 'impotriva fiind inregistrate…

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- Decizia autoritaților de a intrerupe cursurile preuniversitare saptamana aceasta a fost luata pentru a preveni blocajele in trafic, dar și imbolnavirea copiilor, in plina epidemie de gripa. Școlile s-au inchis in București și in județele Braila, Ialomița, Tulcea, Giurgiu, Olt, Dolj, Buzau, Constanța,…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Școlile inchise din cauza viscolului și a gerului, joi și vineri. Ministerul Educației a anunțat ca elevii nu vor merge la cursuri toata saptamana din cauza temperaturilor scazute București și in alte opt județe din țara. In schimb, in Argeș, Tulcea și Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, 1 martie.…

- Informare privind unitatile de invatamant in care cursurile vor fi suspendate in perioada 28 februarie - 2 martie 2018Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- Bucureștiul și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite și vizibilitate scazuta. O alta atenționare cod portocaliu e valabila deja în județele Mehedinți, Dolj, Olt…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Romania este in a doua zi de cod portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Citește și: Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii.…

- Valul de aer rece care s-a abatut asupra Romaniei a facut ca temperaturile sa scada foarte mult, de aceea ziarul Libertatea a realizat un experiment pentru a vedea in cat timp ingheata apa turnata peste un metal. Pentru a realiza acest experiment a fost nevoie de doua sticle, una a fost umpluta cu apa…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt din cauza conditiilor meteorologice. "Marti, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetele Dolj, Constanta, Giurgiu (cu exceptia…

- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Noua judete sunt sub atentionare cod galben de ceata, marti pana la ora 15, vizibilitatea fiind scazuta, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM a prelungit, marti, atentionarea cod galben de ceata pentru noua judete din tara. Astfel, sunt sub atentionare judetele…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.714 locuri de munca, in data de 22 Ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.535,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- Capitala si 15 judete din tara se afla sambata sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 16.00, respectiv ora 14.00, urmand ca intensificarile vantului sa atinga la rafala viteze de pana la 65 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform News.ro…

- Meteorologii anunta cod galben de ceata in 17 judete, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirand la ora 2:00, iar pentru celelalte cinci la ora 23:00.Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind asociata pe alocuri si cu burnita, scrie news.ro. Citește…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, avertizari nowcasting de ceata densa pentru judetele Teleorman, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Galaati, Constanta si Tulcea, anuntand ca vizibilitatea va fi redusa.