Cod Galben pentru judetele Constanta si Tulcea. Localitati afectate. Ce spun specialistii

- Nu a fost sa fie, duminica echipa ASU Politehnica Timișoara pierzand din nou o partida pe teren propriu, de aceasta data in fața liderului FC Hermannstadt. Meciul a fost unul relativ frumos, dar cu Sibiul mai prezent in teren, mai ales in prima parte. Ceea ce s-a vazut și pe tabela de marcaj,…

- Ministerul Turismului a inițiat, la Tulcea, o reuniune a tuturor operatorilor de turism din Delta Dunarii, la care au participat și președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, Guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii, Malin-Matei Mușetescu, directorul Aeroportului…

- Delta Dunarii poate fi considerata, din acest an, una dintre destinatiile preferate de romani pentru petrecerea Pastelui, in perioada 6-9 aprilie fiind asteptati la hotelurile si pensiunile din aceasta zona peste 2.000 de turisti, de patru ori mai multi decat in anul trecut, potrivit unui studiu.…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o atentionare now casting cod portocaliu de polei in judetele Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 15:45 pana la ora 18:30 in judetul Constanta: zona continentala: Medgidia, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Cogealac, Negru Voda, Nicolae…

- Politia municipiului Suceava a fost sesizata joi, in jurul orei 18.57, despre faptul ca la intersecția strazilor Calea Burdujeni și Cuza Voda din localitate s-a produs un accident soldat cu pagube materiale.Polițiștii deplasați la fața locului au identificat conducatorul autoturismului implicat in ...

- In conformitate cu Calendarul de Activitati al Organizatiei Politiilor Europene T.I.S.P.O.L. , politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat actiunea preventiva "SEATBELT",…

- Consultarea de piata organizata de CJC in vederea achizitiei de servicii de monitorizare post inchidere a depozitelor din cadrul investitiilor "Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din localitatile Medgidia, Harsova, Cernavoda, Murfatlar si Techirghiolldquo; si "Inchiderea depozitului de deseuri…

- CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, va informeaza ca la aceasta ora toate magistralele de cale ferata sunt deschise si operationale, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile, in special pe raza judetelor din jumatatea de sud a tarii unde si la aceasta…

- Voluntari din Valea Ciorii au reusit miercuri seara, dupa aproape doua ore, sa scoata din nameti, cu o vola, trei persoane din Republica Moldova, inzapezite la marginea localitatii brailene Baraganu. Cei trei se aflau de peste patru ore intr-un autovehicul blocat in nameti. …

- Circulatia a fost restrictionata pe anumite segmente de cale ferata Circulatia a fost restrictionata pe anumite segmente de cale ferata, iar 100 de trenuri Regio si Interregio au fost anulate pentru prima parte a zilei, informeaza miercuri dimineata Compania Nationala de Cai Ferate. "Traficul…

- Consiliul Judetean Constanta consulta piata in vederea achizitiei de servicii de monitorizare post inchidere a depozitelor din cadrul investitiei "Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din localitatile Medgidia, Harsova, Cernavoda, Murfatlar si Techirghiolldquo; si "Inchiderea depozitului de…

- La timpul potrivit am relatat despre gestul admirabil facut de elevii Liceului “Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, prezenți saptamana trecuta la Sibiu, in Sala “Transilvania”, la meciul din Champions League, dintre Volei Alba Blaj și Developres SkyRes Rzeszow. O atitudine superba, micuții moți, impreuna…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 08:00, la nivelul tarii exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu – Agigea; Drumuri naționale – 30:…

- Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii pe 27 februarie 2018. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane anunța ca mai multe drumuri sunt blocate, marți dimineața, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca de luni, din cauza ninsorii și a viscolului. De…

- Drumuri cu circulatie intrerupta: Autostrazi: A2 Bucuresti – Constanta; A4 Ovidiu – Agigea; Drumuri naționale: Judetul Teleorman - DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; - DN 51 Alexandria-Izvoarele; - DN 51A Alexandria-Viișoara-Zimnicea;…

- Autosenilata DRDP Constanta, insotita de doi paramedici a plecat la ora 19.00 spre comuna Tortoman pentru a prelua o gravida.Potrivit DRDP Constanta, senilata se indreapta spre Spitalul din Medgidia cu doua gravide si un pacient cu bypass.Conform ISU Dobrogea, o femeie insarcinata in aproximativ 6 7…

- Drumuri inchise si masini inzapezite/ Viscolul ingreuneaza intervenția autoritaților in Eveniment / Peste 600 de pompieri, polițisti și jandarmi teleormaneni, cu 150 de mijloace de intervenție, sunt alaturi de autoritațile județene și locale pentru asigurarea misiunilor de protejare a vieții și bunurilor…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion C. Bratianu este personalitatea care a marcat politica romaneasca a secolului al XIX-lea.…

- Medgidia. In anul 1876, orasul avea 781 de familii cu 2.624 de locuitori, toti musulmani, in timp ce populatia totala a celor 51 de sate din imprejurimi se ridica la 9.498 de persoane sau 3.561 de familii. In anul 1878 erau in plasa Medgidia sapte biserici deservite de sapte preoti, iar populatia era…

- Dobrogea de nord est este una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei, un loc incarcat de povesti, legende si istorie, un adevarat magnet pentru zeci de mii de turisti care vin anual in aceasta zona si pleaca fermecati de magia acestui taram. De la Constanta sau Mamaia, daca vrei sa ajungi in Delta,…

- Jumatatea de sud a tarii, sub cod galben de ninsori. Meteorologii au emisi diminica dimineața o avertizare meteo, pana la ora 14.00, pentru cinci județe din sudul și estul țarii. Astfel, in județele Buzau, Braila, Ialomita și Calarasi se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge viteze la…

- UPDATE. Incendiul s-a extins la casele vecine. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, 10 gospodarii au fost cuprinse de flacari, in care locuiau 18 familii (43 de persoane). Toate persoanele vor fi duse la Primarie, in vederea asigurarii cazarii. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. STIREA…

- Polițiștii suceveni au fost anunțați in timpul nopții de joi spre vineri despre producerea unui eveniment rutier in urma caruia au fost avariate trei autoturisme. Incidentul a fost anunțat in jurul orei 01.50, polițiștii deplasandu-se pe strada Cuza Voda din cartierul Burdujeni, pentru demararea ...

- Antrenorul de lupte greco romane Daniel Toader, de la CSS Medgidia, si Valentina Moraru au devenit sot si sotie, oficializand o relatie si o frumoasa poveste de iubire, care dureaza de 18 ani Daniel, fost campion national la lupte greco romane, este din Medgidia, iar Valentina e nascuta in Cuza Voda.…

- Hotii de bancomate nu se lasa. Dupa 4 lovituri date in judetul Constanta, dar si doua nereusite, noaptea trecuta au iesit din nou la pradat. Au incercat sa fure un bancomat incastrat in peretele Casei de Cultura din Lumina. Si nu s-au oprit aici. Au pus ochii apoi pe un aparat pay point al unei firme…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- DUREROS…. Doliu greu peste Huși! Unul dintre absolvenții de elita ai invațamantului hușean, ai Colegiului Național “Cuza Voda”, șeful de promoție din anul 2000, ajuns, peste timp, un excelent medic militar și, in prezent, șef al Ambulatoriului Integrat la Spitalul Clinic de Urgența Militar Iași, Oliwer…

- Administratia Nationala de Meteorologie prin Centrul national de Prognoza Meteo a ermis o avertizare nowcasting, valabila pana la ora 05.00, pentru intreaga Dobroge.Specialistii spun ca vor fi afectate localitatile:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea,…

- In jurul orei 16,00, a revenit tensiunea la sursele de la Amzacea, Dumbraveni, Darabani, Furnica, Osmancea, Ciobanita, Vlahii si Oituz.La ora actuala, la nivelul judetului, din cauza lipsei de energie, nu se poate furniza apa potabila in urmatoarele localitati: Plopeni, Tataru, Vilcele, Pelinul, Pietreni…

- In jurul orei 15,00, a revenit tensiunea la sursele de la Comana, Cotu Vaii, Cobadin, Viisoara, General Scarisoreanu, Aliman si Topraisar.La ora actuala, la nivelul judetului, din cauza lipsei de energie, nu se poate furniza apa potabila in urmatoarele localitati: Amzacea, Dumbraveni, Darabani, Furnica,…

- Deși, inițial, județul Constanța a fost sub avertizare de cod galben de ninsori și vânt puternic, meteorologii au emis, în urma cu puțin timp, un COD PORTOCALIU de viscol! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU, potrivit careia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN3 intre localitatile Murfatlar si Ciocarlia de Sus. Din primele informatii in accident au fost implicate doua tiruri si o autoutilitara. Evenimentul rutier a avut loc din cauza conditiilor meteo drumul fiind acoperit cu zapada. Traficul este blocat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila pana la ora 16.00, in localitati din judetul Constanta. Potrivit meteorologilor, in judetul atentionat, in special in localitatile Constanta, Medgidia, Murfatlar, Navodari, Ovidiu,…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare now casting cod portocaliu de vreme rea valabila in intervalul ora 10:15 pana la ora 16:00 Potrivit ANM, in judetul Constanta: Constanta, Medgidia, Murfatlar, Navodari, Ovidiu, Castelu, Ciobanu, Ciocarlia, Cogealac, Corbu, Crucea, Cuza Voda, Fantanele, Garliciu,…

- Judetul Tulcea se afla sub avertizare cod portocaliu de intensificari ale vantului si ninsori pana la ora 17.Potrivit ISU Delta, din aceasta dimineata de la ora 08.40 localitatile Horia, Mircea Voda, General Praporgescu, Closca, Balabancea, Jurilovca, Caprioara, Slava Rusa, Slava Cercheza, Fantana Mare,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Vantul puternic si zapada ingreuneaza traficul rutier Foto: Arhiva. Vântul puternic si zapada care a cazut în ultimele ore, chiar daca nu în cantitati însemnate, produc primele probleme în traficul din Dobrogea. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Române transmite…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, tronsonul Medgidia – Murfatlar – Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform…

- Alerte meteo in mai multe zone din țara, sambata, 13 ianuarie. ANM a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Avertizarea este valabila pentru județul Constanța: Constanța, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins o avertizare nowcasting, care era valabila de aseara, pana astazi, la ora 08.00.Se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi 55 km h dupa cum urmeaza:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August,…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare now casting cod galben ce vizeaza judetele Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 17:35 pana la ora 20:00 in judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Corbu, Costinesti, Limanu, Tuzla…

- Trei artere principale din Calarasi, unde traficul a ajuns de cosmar, soferii neputand circula cu 50 km/, viteza maxima prevazuta de lege in localitati, intra in reparatii capitale. Este vorba despre strazile Musetelului, Stirbei Voda si Bd. Cuza-Voda.

- Ieri, la nivelul unitatilor subordonate Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti" din garnizoanele Constanta, Topraisar, Murfatlar si Medgidia s au desfasurat ceremonii militare ce au marcat deschiderea anului de instructie 2018. Comandantul Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti", general de brigada Dorin Toma si…

- In weekend ul recent incheiat, politistii constanteni au asigurat masurile de ordine si siguranta publica desfasurate pe raza judetului, in localitati precum Constanta, Medgidia, Cernavoda, Cogealac, Fantanele, Hirsova, Nicolae Balcescu si Targusor, acolo unde au fost organizate ceremonii religioase…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta seara o avertizare tip cod galben pentru intreg judetul Constanta si pentru zone din judetul Tulcea Babadag, Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Jurilovca, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheza,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila astazi, in intervalul orar 17.15 23.00, in puncte din judetul Tulcea Babadag, Sulina, Bestepe, C. A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Chilia Veche, Crisan, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nufaru, Pardina, Sarichioi,…