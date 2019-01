Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe atenționari de Cod galben de ploi, ceața și vant au fost emise, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), acestea fiind valabile in urmatoarele ore in mai multe județe din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de vant, ploi, ceata si burnita, valabile in localitati din 15 judete, in orele urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizari nowcasting Cod portocaliu și cod Galben pentru mai multe zone din țara. In urmatoarele ore, se vor inregistra ninsori puternice și intensificari ale vantului, viscolind și troienind zapada.

- Mai multe atenționari de Cod galben de ploi, ceața și polei au fost emise, joi, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), acestea fiind valabile in urmatoarele ore in mai multe zone din țara.

- O atenționare de Cod galben de ninsori si viscol a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), duminica, pentru mai multe zone din țara, aceasta urmand sa fie valabila timp de cateva zile.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata doua avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarele ore.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare de vreme severa pentru urmatoarele zile. COD GALBEN in intervalul 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 In intervalul menționat, in regiunile sudice și sud-estice vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ și se…

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.