- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN pentru zona montana a judetului Neamt. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 27 aprilie, ora 15:00 si 28 aprilie, ora 4:00. “In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica…

- Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 15.00 – 28 aprilie, ora 04.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate. In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie), temporar instabilitatea atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate, valabil in aproximativ jumatate din țara de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 04.00. De asemenea, o informare meteo avertizeaza ca instabilitatea atmosferica se va…

- ANM a emis un Cod Galben valabil pentru intervalul 27 aprilie, ora 15 – 28 aprilie, ora 04. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate. In dupa-amiaza zilei de sambata (27 aprilie) și pe parcursul nopții de sambata spre duminica (27/28 aprilie), temporar instabilitatea…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 aprilie, ora 15 – 15 aprilie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, manifestari Post-ul INFORMARE METEO: Urmeaza 5 zile cu ploi in averse și descarcari electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 20.00 - 13 februarie, ora 10.00. Fenomene vizate și zone afectate: precipitații in general moderate cantitativ și intensificari temporare ale vantului. In intervalul menționat, in majoritatea regiunilor temporar vor fi precipitații…

- Potrivit ANM, de luni seara de la ora 20.00, pana miercuri la ora 10.00, in majoritatea regiunilor, temporar, vor fi precipitatii si local se vor acumula cantitati cuprinse intre 10 si 20 l/mp. "La munte, in Transilvania, in jumatatea de nord a Moldovei si in Maramures vor fi mai ales ninsori si lapovita…