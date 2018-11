Administratia Nationala de Meteorologie,a emis o avertizare cod galben de ninsori in general moderate ,pentru toata zona Moldovei. In cursul noptii de duminica spre luni(18/19 noiembrie) si pe parcursul zilei de luni(19 noiembrie) temporar va ninge,in general moderat cantitativ si se va depune strat de zapada ,local mai consistent.Vor fi intervale de timo in care vantul va avea intensificari , cu rafale ce vor atinge in medie 45-55 km/h,in special in sudul Moldovei. Articolul Cod galben de vreme rea.Judetul Iasi afectat apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale si internationale…