Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, pana la ora 15:30, mai multe localitați din județul Alba se afla sub Cod Galben de vreme rea. In intervalul orar se vor semnala averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni. Zonele vizate din județul Alba…

- Mai multe localitați din județul Alba se afla sub Cod Galben de vreme rea, marți seara, pana in jurul orei 22:30. In intervalul menționat se vor semnala averse de ploaie (20-25 l/mp), intensificari ale vantului, descarcari electrice și grindina. Localitațile vizate de codul de vreme rea sunt: Aiud,…

- Meteorologii au emis o avertizare de tip Cod Portocaliu pentru județul Alba, luni seara, in intervalul orar 21:15-22:10. Se vor semnala averse torențiale care vor cumula local 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și medii, intensificari ale vantului ce vor lua și aspect…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip COD PORTOCALIU de vreme rea pentru o parte a județului Alba. In intervalul orar 13:50 – 15:00 se vor semnala ploi torentiale care vor depasi 35 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari ale vantului cu aspect…

- COD PORTOCALIU in N-V județului Alba: Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina, pana la ora 14.15 O atenționare de COD PORTOCALIU a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru duminica, 16 iunie, in mai multe localitați din nor-vestul județului Alba. Potrivit ANM, duminica,…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip COD GALBEN de vreme rea, pentru județul Alba, vineri, in intervalul orar 13:55-15:00. Se vor semnala averse care vor cumula local 25…30 l/mp, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului. Zonele vizate din județul…

- O atenționare meteorologica de COD PORTOCALIU a fost emisa, luni, pentru Sudul județului Alba, valabila in intervalul 03.06 ora 12.00 – 04.06. ora 06.00. Sunt prognozate ploi abundente 40 -80 l/mp, descarcari electrice. De asemenea, pentru tot județul Alba este valabila o atenționare cu COD GALBEN,…

- Meteorologii au emis pentru județul Alba averizare de COD PORTOCALIU de vreme rea, valabil in intervalul orar 20:00-21:30, pentru data de marți, 28 mai. Se vor semnala: averse torențiale care vor cumula 35 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descarcari electrice, vijelii.…