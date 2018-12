O atentionare cod portocaliu de ninsori si viscol a fost emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila de sambata dimineata, in noua judete, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului ce vor afecta zone din 18 judete pana duminica seara. In intervalul 14 decembrie, ora 19:00 – 16 […] The post COD GALBEN de vreme rea Alba și alte 17 județe, de vineri. Cod portocaliu de ninsori și viscol in noua județe, valabil de sambata dimineata appeared first on Ziarul Unirea .