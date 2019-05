Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, de marti, de la ora 14.00, pana miercuri la ora 21.00, care vizeaza și județul Bacau. ”In cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, de marti, de la ora 14.00, pana miercuri seara. In 18 judete va fi cod galben de furtuni, cantitatile de precipitatii urmand sa ajunga pana la 50 de litri pe…

- Meteorologii anunța ciclon peste Romania de 1 mai. Vor fi ploi, descarcari electrice, grindina si chiar ninsori si lapovita la munte. PROGNOZA METEO 1 mai. In prima zi a lunii mai, vremea va fi instabila, iar valorile termice diurne se vor situa sub cele caracteristice datei in cea mai mare parte a…

- Mai multi soferi care circula pe DN 1, intre Brasov si Prahova, au tras pe dreapta in apropiere de Comarnic, din cauza grindinei puternice, scrie Mediafax. Meteorologii au anuntat ca in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter…

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.

- Sambata, 13 aprilie, cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua in Bucuresti. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va fi de 14-15 grade, iar cea minima va fi de 7-8 grade.

- FOTO – Arhiva Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ploi moderate cantitativ si averse, insotite de descarcari electrice, care vizeaza toate regiunile tarii pana luni, la ora 10.00. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special…

- Prognoza meteo București. Meteorologii ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) au anunțat vreme cu ploi intervalul 11 - 15 aprilie 2019. Aversele pot fi insoțite de descarcari electrice.