COD GALBEN de vijelii și grindină în acest week-end. Cum va fi vremea în București, la mare și la munta Meteorologii au emis, sambata, o atentionare cod galben de ploi torentiale, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte vor The post COD GALBEN de vijelii și grindina in acest week-end. Cum va fi vremea in București, la mare și la munta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

