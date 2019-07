Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, valabila pe raza judetelor Arges si Dambovita, in ora urmatoare, potrivit Agerpres. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:30, in localitati din cele doua judete avertizate…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi torențiale in averse cumulandu-se cantitați de apa insemnate. In județele Maramureș, Harghita, Suceava, Alba, Mureș, metorologii au emis chiar și coduri portocalii in intervale scurte de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabila pana vineri la ora 6.00, anunța MEDIAFAX.Meteorologii avertizeaza ca incepand de joi, ora 22.00, pana vineri la ora 6.00,…

- Meteorologii au emis miercuri o noua atenționare meteo de instabilitate atmosferica, anunțand pana sambata ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. Judetul Suceava, alaturi de alte 28 de județe, se va afla, de la ora 13.00, sub cod galben de grindina, ...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atenționari cod galben de vijelii, pentru județe din mai bine de jumatate de țara, valabile pâna marți dimineața, la ora 06.00. Prima atenționare cod galben de furtuni intra în vigoare duminica, la ora 16.00, expira…

- La fel cum s-a intamplat in ultimele zile, precipitatiile nu vor lipsi din tablou nici pe final de saptamana. Meteorologii au actualizat, sambata dimineata informarea meteo, transmitand ca in intervalul 18 mai, ora 10 – 21 mai, ora 10, adica pana marti dimineata, vor mai fi manifestari de instabilitate…

- ■ meteorologii au emis doua avertizari cod galben de vreme rea ■ judetul Neamt este inclus in ambele ■ sint anuntate instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina ■Vremea rea nu ne slabeste deloc si meteorologii au emis doua avertizari succesive cod…

- Meteorologii au transmis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza, pana duminica la ora 18.00. In 25 de judete va fi cod galben, urmand a se inregistra cantitati de precipitatii ce pot ajunge la 40 de litri pe metru patrat, informeaza...