Meteorologii au emis, marți dimineața, o atenționare Cod galben de ploi torentiale, grindina si vijelii valabila pentru aproape toata țara. Potrivit ANM atenționarea este valabila pana joi dimineața la ora 10.00, iar in aceasta perioada se aștapta instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile, unde se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 35 - 50 l/mp. Marți dimineața meteorologii…