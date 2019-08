Cod galben de vijelii, joi, in opt judete

Stiri pe aceeasi tema

- Argeșul, sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe județe din țara, printre care și Argeșul, joi, 15 august, in intervalul 14.00 – 23.00. Astfel, in perioada menționata, in județele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana vineri in sapte bazine hidrografice din Transilvania, Muntenia si Moldova. Conform prognozei hidrologilor, in intervalul 14 august, ora 17:00 - 15 august, ora 14:00,…

- ANM a emis o informare meteo de vremea rea, in vigoare pana joi seara. Miercuri, 24 de judete vor fi sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana la ora 23.00, iar dupa aceasta ora numarul judetelor aflate sub atentionare creste la 27. Capitala este vizata incepand de miercuri seara. Potrivit…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Caraș Severin,…

- Meteorologii au actualizat, luni, codul galben de vijelii si au restrans numarul judetelor aflate sub atenționare. Astfel, daca inițial atenționarea era valabila pentru toata țara, acum sunt vizate doar șapte județe, respectiv Arges, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita si Prahova.Motive…

- ANM a emis, luni, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, in vigoare pana la ora 23.00. Bucureștiul și 39 de județe vor intra sub cod galben de ploi torențiale și vijelii, pana la ora 23.00, ia peste noapte raman 18 județe sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, conform…

- ANM a emis, luni, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, in vigoare pana la ora 23.00. Bucurestiul si 39 de judete vor intra sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana la ora 23.00, iar peste noapte raman 18 judete sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica. ANM anunta…

- Meteorologii au emis miercuri o noua atenționare meteo de instabilitate atmosferica, anunțând pâna sâmbata ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vântului, vijelii și grindina. 29 de județe se vor afla, de la ora 13.00, sub cod galben de grindina, vijelii și…