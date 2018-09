Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis noi avertizari de vreme rea. Este valabil un cod galben de vant si ploi pana dupa amiaza. De asemenea, alte avertizari sunt inca valabile pana in seara zilei de luni, respectiv pana miercuri.

- Veștile de la meteorologi continua sa fie proaste, intrucat in urma cu puțin timp aceștia au emis avertizari de tip cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, ce se vor inregistra in mai multe județe din țara.

- Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi puternice care vizeaza 21 judete, valabil pana miercuri la ora 9.00. Cantitatea de precipitatii va depasi 50 de litri pe metru patrat. Incepand de luni seara pana miercuri la ora 9.00, sunt asteptate ploi puternice si instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi abundente in perioada 24 iulie, ora 17.00 – 25 iulie, ora 21.00, pentru județele Constanța și Tulcea. De asemenea, Capitala si alte 23 de judete din jumatatea de est a tarii, centru si vest se vor afla sub Cod galben de ploi si vijelii.

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod galben de ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina, incepind de duminica dupa-amiaza pentru 14 judete din sud-vestul tarii, urmand ca de luni dimineata sa intre in vigoare o alta avertizare cod galben de ploi pentru mare parte din tara, inclusiv pentru capitala.…

- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare meteo cod galben de ploi ce vizeaza mai multe zone din tara, printre care si judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 13 iulie, ora 12.00 ndash; 13 iulie, ora 22.00 va fi in vigoare o informare meteo de perioade…

Meteorologii au emis noi avertizari. De sambata de la pranz pana luni seara, vor fi vijelii si va ploua puternic in trei sferturi de tara., iar precipitatiile pot