- Chiar daca ultimele zile au fost calduroase, iarna nu a plecat definitiv din zona noastra. Temperatura va marca in Transilvania o scadere accentuata, astfel ca in intervalul 26-29 martie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a maximelor de 7-9 grade și minime negative,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat joi ca procesul legislativ prin care Romania ratifica Protocolul de aderare a Macedoniei de Nord la Alianta Nord-Atlantica va fi incheiat in perioada imediat urmatoare. "Efectele benefice ale Acordului de la Prespa s-au materializat deja, prin apropierea tarii (Macedonia…

- Un nou cod galben a fost anuntat de meteorologi, in urma cu putin timp. Codul galben se refera la ceata si este valabil in mai multe zone din tara pana la orele 23.00, respectiv pana maine dimineata la orele 02.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare de cod galben de polei si ninsori. In intervalul 26 ianuarie – 27 ianuarie, ora 10, in regiunile sudice și sud-estice pe spații relativ extinse vor fi depuneri de gheața, iar trecator și pe arii restranse se vor mai semnala precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizari nowcasting Cod portocaliu și cod Galben pentru mai multe zone din țara. In urmatoarele ore, se vor inregistra ninsori puternice și intensificari ale vantului, viscolind și troienind zapada.

- Inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele vizate de Codul galben de precipitatii abundente - ploi, lapovita, ninsori si polei - sunt pregatite sa activeze grupele operative, pentru a putea veni in sprijinul oamenilor inca de la aparitia primelor efecte ale fenomenelor meteo periculoase,…

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava are in derulare concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de medici de diverse specialitati. Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat ca primul concurs are loc saptamana viitoare, miercuri, pentru ocuparea a patru posturi de ...