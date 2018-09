Cod galben de vijelii în aproape toată țara! Clujul este afectat



Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben de vijelii, care vor afecta o mare parte a țarii, inclusiv județul Cluj.



COD GALBEN



Fenomene vizate: intensificari ale vântului;

Interval de valabilitate: 24 septembrie, orele 02 – 10

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei

și zona montana;



În regiunile vizate, vântul se va intensifica temporar, cu viteze de 55...65 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65...70 km/h. În zona montana vor fi intensificari… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele zile vom avea nevoie de umbrele si putem incepe sa ne scoatem hainele de toamna. Pana joi noaptea este in vigoare si o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. Joi aversele vor continua in toata tara. Se anunta 28 de grade in Maramures, Transilvania, Moldova, Crisana, 27…

- Weekendul se anunta unul perfect pentru calatorii. Atat la munte, cat si pe litoral vremea va fi buna, doar prin Crisana, Banat si alocuri prin Maramures anuntandu-se ploi. Vineri se anunta 33 de grade in Moldova si Dobrogea 31 in Maramures si Banat, 32 in Crisana si Transilvania si 34 in Oltenia si…

- Diminetile vor fi racoroase, semn ca toamna nu este departe, dar la amiaza se anunta cald. Meteorologii anunta ca vor fi 33 de grade in Moldova si Dobrogea, 28 in Maramures, 29 in Crisana, Transilvania si Banat, 32 in Oltenia si 34 in Muntenia. Si miercuri vor fi ploi in tara si se anunta 31 de grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pâna luni, la ora 10.00 pentru mai multe județe din centrul și sud-vestul țarii. O alta avertizare intra în vigoare luni și vizeaza aproape toata țara. Potrivit ANM, de duminica, de…

- In jur de 150 de mesteri populari din zone geografice si etnografice cunoscute ale tarii, dar si din strainatate, vor participa, in perioada 20 - 22 iulie, la Targul Mesterilor Populari, ce va avea loc in Parcul Nicolae Balcescu din Oradea. Potrivit comunicatului remis de Muzeul Tarii Crisurilor, organizatorul…

- Meteorologii avertizeaza ca luna august vine cu fenomene extreme in toata țara. Iata cum se prezinta prognoza pentru perioada urmatoare. In cea mai mare parte a țarii, valoarea temperaturilor medii se va situa peste norma climatologica. In ciuda faptului ca se anunța o perioada caniculara, se vor inregistra…

- Nicio șansa ca vara sa iși intre in drepturi. Meteorologii anunța ploi și vreme instabila.Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local in Muntenia…

- Vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa sub cele normale la aceasta data in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…