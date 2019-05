COD GALBEN de vijelii. Ce zone vor fi afectate

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atenționari cod galben de vijelii, pentru județe din mai bine de jumatate de țara, valabile pana marți dimineața, la ora 06.00, potrivit Mediafax.Prima atenționare cod galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 16.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea privind instabilitatea atmosferica, aceasta fiind valabila de joi, de la ora 10.00, pana duminica, la ora 10.00. In acest interval, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, manifestata prin averse…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atenționare cod portocaliu de vijelii pentru județul Bacau. Jumatate din țara este sub atenționare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii, potrivit Mediafax.Potrivit ANM, in mai multe localitați din Bacau se vor semnala…

- In contextul emiterii atentionarilor meteo de COD GALBEN, efectivele MAI sunt pregatite sa intervina in sprijinul persoanelor afectate, informeaza MAI. Administratia Nationala de Meteorologie, a emis doua atentionari COD GALBEN valabile in perioada 30 aprilie, ora 15.00 ndash; 01 mai, ora 10.00, de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat in aceasta dimineata ca 15 judete din Romania vor fi afectate de viscol si vijelii! Incepand cu ora 06:00 a intrat in vigoare atentionarea de cod galben pentru zonele respective.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de vant și ninsori viscolite in 22 de județe. The post NEWS ALERT! Cod galben de vijelii și ninsori in zeci de judete, printre care și Timișul! Vezi harta calamitaților appeared first on Renasterea banateana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica dimineața la ora 9.00, o avertizare COD GALBEN de vânt și ninsorori viscolite în 22 de județe, în special în zona de munte.

- Primele zile ale lunii martie sunt extrem de capricioase, intrucat vantul va continua sa sufle cu putere, potrivit anunțului de ultima ora facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Conform sursei citate, in urmatoarele ore, 12 județe din Muntenia, Transilvania si Maramures se vor afla sub cod…