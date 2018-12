Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, un Cod Portocaliu de vreme severa pentru vestul țarii. Avertizarea vizeaza județele Caraș-Severin și Hunedoara. Este de așteptat ca vantul sa sufle cu viteze care vor atinge 100-110 km/h și izolat 125 km/h. Fenomenele asociate sunt ninsoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti seara, atentionare cod portocaliu de viscol pentru judetele Hunedoara si Caras-Severin. Alte sapte judete sunt sub atentionare cod galben.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica seara o avertizare nowcasting Cod portocaliu de viscol pentru zona de munte a judetelor Hunedoara si Caras-Severin si a prelungit atentionarilor Cod galben pentru zona de munte a judetelor Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, pana la ora…

- Meteorologii au lansat o serie de avertismente pentru vremea din vestul țarii. Pentru județele Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara a fost fost lansat un cod galben de inundații. In intervalul 22.12.2018 ora 14:00 – 24.12.2018 ora 16:00, alerta este pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceața pentru patru județe din vestul Romaniei. „Fenomene meteorologice asteptate: ceața, care reduce vizibilitatea, local sub 200 m și pe arii restranse sub 50 m Fenomene asociate: ninsoare slaba Județul Arad; Județul Bihor; Județul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare pentru doua județe din vestul țarii, dar și pentru mai multe zone de munte. Codul portocaliu este valabil maine, intre orele 6.00 și 12.00. „In intervalul menționat, in județele Timiș și Caraș-Severin, precum și in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare de vreme severa pentru urmatoarele zile. COD GALBEN in intervalul 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 In intervalul menționat, in regiunile sudice și sud-estice vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ și se…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni, 19 noiembrie, COD GALBEN de ninsori, pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul orar 10:00-22:00. “Pe parcursul zilei de luni (19 noiembrie) in zona Carpaților Orientali și in Moldova temporar va ninge in general moderat cantitativ…