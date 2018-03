Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, o atentionare Cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, valabila pana marti dupa-amiaza in 19 judete din Oltenia, Muntenia si Banat, precum si...

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA 18 martie, orele 08.00 – 23.00 Fenomene : precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, racire accentuata. COD GALBEN - In intervalul menționat vor fi precipitații pe arii extinse in jumatatea de sud-est a teritoriului. In Moldova, precum și in zona Carpaților…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de ger insotit de ninsori pana vineri seara, ora 20.00. 13 judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 27 februarie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, viscol si ninsori abundente. Prima avertizare emisa este de cod galben de frig,...

- La aceasta ora, in județul Buzau a inceput sa ninga, iar vantul sufla cu putere, viscolind ninsoarea. Utilajele de deszapezire se afla in teren, iar autoritațile sunt pregatite pentru intervenție. Pana in aceasta seara, Buzaul s-a confruntat doar cu vantul puternic și cu gerul aprig. Ninsoare abatuta…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant puternic pentru doua județe din sud-vestul țarii, acolo unde viteza la rafala ar putea depasi 100 de kilometri pe ora. IGSU face apel la populatie sa ramana in spatii inchise care asigura...

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica, ce va afecta aproape toatî țara, valabila pâna în 15 februarie, ora 15.00.Astfel, precipitațiile vor fi în extindere, dinspre sud-vest și vor cuprinde toata țara. În sudul și în estul teritoriului…

- La momentul de fata sunt in vigoare mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN transmise de catre specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie si valabile pentru mai multe judete din sud-estul tarii. In toate cazurile se anunta ca vantul sufla cu putere. Atentionarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru 16 judete din sudul si estul tarii si, respectiv, Cod galben de vant puternic pentru zece judete din centrul si vestul tarii, valabile in urmatoarele ore.

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana cu temperaturi in scadere, pentru ca de miercuri temperaturile sa creasca usor. Oricum, vremea va fi mai calda decat normal pentru inceputul lui februarie. In schimb, vor fi precipitatii: ploi sau ninsori, in functie de temperaturile zonale, anunta Realitatea…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vânt puternic, pentru județul ClujAvertismentul este valabil, sâmbata, pâna la ora 15.00, fiind vizata zona de munte a județului.Se vor semnala intensificari temporare ale vântului care…

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de viscol. In zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe creste va depași temporar 90 km/h. La peste 1800 m va ninge viscolit. Atenționarea este valabila sambata incepand cu ora 9.30 și pana la ora 15.00.

- Luni dimineata, noua judete sunt sub avertizare de cod galben de ceata si vant puternic. Se vor semnala urmatoarele fenomene meteo: ceata care determina reducerea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.3 a fost inregistrat la 00.48 Ora Romaniei, in Marea Bismarck, Papua Noua Guinee, la numai 40 de kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 3.58 S ; 145.81 E, la 666 km N de Port Moresby si 182 km N de…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Pe Valea Prahovei, in orase, masinile au ramas blocate in nameti. In Sinaia, mai multe scoli au fost inchise. In Busteni, chiar si pe trotuare, zapada depasea pe alocuri jumatate de metru. In Azuga, s-au facut poteci prin nameti cu un utilaj de batut partiile.

- Judetul Hunedoara se afla pana joi, la ora 12,00, sub cod portocaliu de vreme rea, caracterizata prin vant puternic, viscol, precipitatii mixte si ninsori abundente, a informat miercuri Inspectoratul pe...

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru aproape jumatate de tara, valabila de marti, ora 17.00, si pana miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi insemnate…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

Patru judete - Maramures, Bistrita-Nasud, Neamt si Suceava - se afla sub cod galben emis de meteorologi, care spun ca in zona de munte a acestor judete va fi viscol, iar vantul va sufla cu pana la 100 de kilometri la ora.